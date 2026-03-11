Konsult med erfarenhet inom Life Science Uppsala
2026-03-11
Vill du vara med och säkerställa kvaliteten inom Life Science tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara.
Hos oss väntar spännande uppdrag som kittlar i magen - uppdrag som kräver nyfikenhet, analytisk förmåga och en vilja att hitta lösningar. Variationen i våra projekt gör att du ständigt får utvecklas och sätta din kompetens på prov i nya sammanhang. Samtidigt får du vara med och bidra till något större.
Genom vårt arbete är vi med och formar morgondagens lösningar - vi gör skillnad för människor, samhälle och framtid. Allt detta gör vi tillsammans, i team fyllda av några av branschens vassaste och mest erfarna kollegor. Här inspireras vi av varandra, delar generöst kunskap och driver utvecklingen framåt - med kvalitet, nyfikenhet och skärpa som gemensam grund.
Det här blir din roll
Vi söker en konsult till affärsområdet Life Science Compliance och enheten Quality & Validation. Enheten består av cirka 70 konsulter fördelade på sex team. Med ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter hjälper våra konsulter kunder med allt från validering till process- och produktionsteknik samt kvalitetssäkring. Det gör att du som konsult får stora möjligheter att utvecklas vidare inom det område du brinner för.
Du har redan några års erfarenhet i branschen och är trygg i att ta ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du är nyfiken på att fortsätta utvecklas.
Din roll kan komma att innebära:
Validering, kvalificering och commissioning av exempelvis processutrustning, laboratorieinstrument och datoriserade system
Kvalitetssäkring och arbete med kvalitetsledningssystem
Förbättringsarbete inom tillverknings- och arbetsprocesser
Roller såsom kvalitets- eller processingenjör, valideringsledare/ingenjör eller delprojektledare
Bidra med helhetssyn och kommunikationsförmåga som skapar förståelse mellan teknik, verksamhet och kund
Vara en del av ett team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans
Du kommer att ha ett självständigt ansvar i uppdrag, samtidigt som du har tillgång till stöd från kollegor med bred erfarenhet. Rollen passar dig som är redo att ta nästa steg i din konsultkarriär.
Vi har kontor på flera orter i Sverige, den här tjänsten är placerad vid vårt kontor i Uppsala.
Så här kommer du att briljera
Du har en god förmåga att bygga relationer, kommunicera tydligt och sätta kundens behov i fokus. Du är lösningsorienterad, tekniskt nyfiken och tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt med energi och engagemang.
Vi tror att du trivs med att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du aktivt bidrar till teamets gemensamma utveckling. Du delar gärna med dig av kunskap och erfarenheter - det är så vi växer, både som individer och som team.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3 års erfarenhet av arbete i en GMP/GxP-styrd verksamhet inom Pharma/Biotech
Teknisk eller naturvetenskaplig högskole- eller civilingenjörsutbildning
Erfarenhet av validering, kvalitetssäkring eller teknisk produktion, gärna i kombination med ett intresse för kvalitet och problemlösning
Du är pragmatisk och lösningsorienterad, med ett kommersiellt tänk och ett starkt engagemang för produktkvalitet, patientsäkerhet och dataintegritet
Du har god kommunikationsförmåga, kundfokus och trivs med att samarbeta i tvärfunktionella team
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Att vara en del av Team PV
Vi är ett konsultbolag som brinner för Life Science, från MedTech-startups till globala läkemedelsbolag. Hos oss får du följa hela kedjan, från tillverkning till vård, och arbeta med regelverk, revisioner, projektledning och utvärderingar. Det som driver oss är att hjälpa kunder nå sina mål och göra verklig skillnad för patienter och samhälle.
Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör och vi är extremt stolta över att vara ett Great Place To Work, år efter år. Vissa säger att en kultur sitter i väggarna. Om vår hade gjort det, hade vi haft mjuka väggar. Välkommen till oss på Plantvision!
Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Helena Bomfim på 076 -720 91 84 helena.bomfim@plantvision.se
.
Har du eget bolag och är intresserad av att samarbeta med oss som underkonsult?
I stället för att söka en specifik tjänst, connecta gärna med oss via vår karriärsida och ange att du är intresserad av att gå som underkonsult - så hör vi av oss när något passande dyker upp.
