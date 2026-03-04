Konsult med erfarenhet av förändringsarbete inom AML
Vi söker nu en konsult med erfarenhet av förändringsarbete inom motverkande av penningtvätt för ett uppdrag inom försäkringssektorn i Stockholm. Uppdraget är en del av ett större program kopplat till implementering av nya regelverk inom AML, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner.
Arbetsbeskrivning I rollen kommer du att arbeta i ett pågående förändringsprogram där fokus ligger på att utveckla och implementera styrning, processer och arbetssätt kopplat till AML-området. Du kommer att samarbeta med flera delar av organisationen och bidra till att säkerställa att verksamheten uppfyller aktuella regulatoriska krav.
Arbetet innebär:
Driva eller bidra till en eller flera arbetsströmmar inom programmet
Ta fram och uppdatera interna styrdokument, rutiner och processer
Sammanställa och analysera information från olika delar av organisationen
Samverka med interna intressenter och bidra med rådgivning inom AML-området
Rapportera status och framdrift till programmets ledning
Dokumentera arbetet och säkerställa strukturerad överlämning till förvaltning
Kompetenskrav & erfarenhet Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av förändringsarbete inom AML och CTF i reglerad verksamhet, exempelvis bank, finans eller försäkring
Akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller liknande
God förståelse för externa regelverk kopplade till AML, CTF och finansiella sanktioner
Erfarenhet av att driva eller leda projekt, uppdrag eller förändringsinitiativ
Förmåga att arbeta analytiskt, strukturerat och metodiskt, även vid hög arbetsbelastning
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från försäkringsbolag.
Som person är du nyfiken, noggrann och ansvarstagande, med hög integritet och god förmåga att hantera komplex information och känsliga frågor. Rollen innebär många kontaktytor och förutsätter att du trivs i samarbete med olika delar av organisationen.
Längd på uppdrag Konsultuppdraget är på heltid med start snarast och löper initialt till 30 september 2026, med möjlighet till förlängning.
Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Har du frågor? Tveka inte att kontakta Elin Eklöf, rekryteringskonsult på Capega.
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se Så ansöker du
