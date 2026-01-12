Konsult/Interim - Chief Product Owner i Stockholm
Är du konsult/interim och söker uppdrag där du driver förändring, strategi och skapa affärsvärde inom produktutveckling?
Vill du ta en nyckelroll i en tillväxtresa där digitala lösningar för offentlig sektor står i fokus? Som CPO får du möjligheten att forma struktur, teknik och strategi i en verksamhet med stark marknadsposition. Här driver du förändring med affären i fokus, i en miljö där skalbarhet, kundnytta och samhällsnytta står i centrum.
Vi erbjuder dig
Ta en central roll i ett affärskritiskt förändringsarbete där teknik, produkt och strategi möts.
Ett strategiskt uppdrag med mandat att leda förändring och påverka teknik- och produktorganisation på djupet
En nyckelroll i en verksamhet med tydlig tillväxtstrategi och kommersiella ambitioner
Bidra till vidareutveckling av marknadsledande plattformar inom upphandling
Det här gör du hos oss
Leder omställning till en mer sammanhållen och affärsdriven produktorganisation
Utvecklar produktstrategi och roadmap för etablerade SaaS-plattformar
Skapar en tydlig styrning och driver produktinitiativ med fokus på skalbarhet och kundnytta
Tydliggör marknadsposition och affärsinitiativ för olika produktlinjer
Identifierar och utvecklar gemensamma tekniska komponenter och modulstruktur
Arbetar nära säljorganisation för att säkerställa affärsnära produktutveckling
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att arbeta nära affärsområdesledning, teknikteam och säljfunktion. Uppdraget innebär ett helhetsansvar för produkt- och teknikorganisation, där du får möjlighet att forma team och arbetssätt. Placering är i Stockholm, med möjlighet till distansarbete.
Mer om dig
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av att bygga och leda produkt- och teknikorganisationer i förändring, gärna i SaaS-miljö med B2B-fokus. Du har:
Tidigare lett omställningar till en mer sammanhållen och gemensam struktur
Stark förståelse för kommersiell produktledning och teknikens roll i affären
Erfarenhet av produktutveckling, gärna med inriktning mot offentlig sektor
Vana att leda team med hög teknisk kompetens
Erfarenhet av offentlig upphandling och dess regelverk är meriterande
Du har ett strategiskt synsätt men är samtidigt operativt trygg, med förmåga att omsätta affärsbehov till tydliga produktinitiativ.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
