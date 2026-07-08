Konsult inom tillverkning till ledande aktör i fordonsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-07-08
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Vi söker nu en konsult inom tillverkning till vår kunds verksamhet i Göteborg. Företaget är verksamt inom fordonsindustrin och fokuserar på utveckling och prototyper för tunga fordon. Här får du möjlighet att arbeta i en innovativ miljö där du är med och utvecklar och tillverkar komponenter för framtidens fordonslösningar!
Om tjänstenSom konsult med inriktning mot tillverkning kommer du att arbeta i ett engagerat team om cirka 20 medarbetare. Rollen innebär arbete med olika tillverkningsmoment kopplade till prototyper och mindre serier. Du kommer att hantera avancerad utrustning och arbeta med metoder som vattenskärning, plåtbearbetning, maskinbockning samt närliggande arbetsmoment.
Du arbetar nära konstruktörer och andra funktioner och får möjlighet att vara delaktig i hela processen – från idé till färdig komponent. I teamet hjälps ni åt och driver arbetet framåt tillsammans, med fokus på kvalitet och utveckling.
Tjänsten är en konsultanställning med arbetstider förlagda på dagtid, med möjlighet till flextid. Start sker enligt överenskommelse. På arbetsplatsen används både svenska och engelska, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med båda språken. Resor kan förekomma i vissa perioder.
ArbetsuppgifterSom konsult inom tillverkning kommer du att arbeta brett med olika moment inom produktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Vattenskärning och bearbetning av material
Plåtbearbetning och maskinbockning (kantbock)
Arbete med svets och andra tillverkningsmetoder
Hantering och inställning av tillverkningsmaskiner
Ritningsläsning och framtagning av komponenter
Kvalitetssäkring och kontroll av tillverkade detaljer
Aktivt deltagande i förbättringsarbete och utveckling av processer
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet inom tillverkning och ett stort tekniskt intresse. Du är snabblärd, noggrann och trivs i en praktisk roll där du får arbeta med olika moment och maskiner.
Du är en lösningsorienterad person som tar eget ansvar och bidrar till teamets utveckling. Samtidigt trivs du med att samarbeta med andra och har en god förståelse för tillverkningsprocesser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt för tjänsten är:Erfarenhet av tillverkning inom industri eller verkstad
Kunskap i vattenskärning, plåtbearbetning och maskinbockning
Erfarenhet av att arbeta med maskiner såsom vattenskärare, kantbock och svets
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:Erfarenhet från fordonsindustrin
Kunskap inom prototyptillverkning
Erfarenhet av olika svetsmetoder
Erfarenhet av CAD-underlag
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan genom att bifoga CV och klicka på knappen "ansök".
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef på Adal.burhan@adecco.se
Har du frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sökord: tillverkning, verkstad, plåtbearbetning, vattenskärning, svets, Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
Adal Burhan adal.burhan@adecco.se Jobbnummer
9997475