Konsult inom Risk Management - Life Science eller andra reglerade industrie
2026-04-09
Vi älskar det vi gör - vill du också känna så?
SKÅNESTOR är det personliga konsultbolaget. Vårt kontor finns i Lund och vi har en satellit i Helsingborg. Våra konsulter jobbar med Life Science, Livsmedel samt Hållbar Utveckling. Tack vare vår djupa kunskap om branschen och våra kunder kan vi inte bara matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, utan också rätt personlighet med rätt företagskultur.
Vår mission är att göra skillnad - inte bara nytta. Vi arbetar med rådgivning, projektledning, förstärkning och rekrytering. Våra tjänster stärker företag genom att tillföra djup kompetens, praktisk erfarenhet och en härlig dos energi och nytänkande perspektiv.
Som konsult hos oss är du en del av ett personligt företag där du blir sedd, uppskattad och får möjligheten att utvecklas. Vi är ett team med stark sammanhållning och en prestigelös inställning. Här är våra medarbetare nyckeln till framgång, och vi värnar om deras utveckling och trivsel.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Nu vill vi komma i kontakt med dig som brinner för Risk Management! Vi söker dig med praktisk erfarenhet av att jobba med risk management inom någon reglerad bransch, ex medicinteknik, försvar eller fordon, och som är intresserad av att bredda dig till fler branscher. Vi ser att du vi vill använda utveckla dina kunskaper, idéer och färdigheter på nya produkter och företag. Du arbetar i gränslandet mellan teknik, kvalitet och affär, där du stöttar våra kunder genom hela livscykeln - från tidig konceptutveckling till verifiering, produktion och eftermarknad.
I rollen förväntas du inte bara genomföra analyser, utan även:
Agera rådgivare till projektledning och beslutsfattare
Driva riskbaserat beslutsfattande i komplexa projekt
Leda workshops och facilitera tvärfunktionella team
Säkerställa att Risk Management integreras i utvecklingsprocesser och övriga delar av kvalitetsledningsystem
Om dig
Du har ett starkt kvalitetstänk och en passion för förbättringsarbete. Du är noggrann, strukturerad och har en nyfiken inställning med förmåga att både arbeta självständigt och i team. Du har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter och lär dig snabbt. Med ett helikopterperspektiv ser du helheten och ser fram emot att ta dig an nya utmaningar. Du är en positiv och social person som alltid sätter kunden i fokus och trivs i tvärfunktionella team. Du är proaktiv, drivande och kommunikativ, och du hjälper gärna dina kollegor på ett prestigelöst sätt. Du delar våra värderingar: Energi, Empati & Ödmjukhet och Professionalism.Kvalifikationer
Akademisk examen eller annan relevant utbildning
Relevant arbetslivserfarenhet inom medicinteknisk, försvars- eller annan reglerad industri
Gedigen erfarenhet inom riskhantering (risk management), t ex ISO 14971, systemsäkerhet, funktionell säkerhet, ILS/H SYSTSÄK 2022, MIL-STD-882E
Erfarenhet av att leda och genomföra avancerade riskanalyser (t ex FMEA, HAZOP, FDA)
Erfarenhet inom kravställning (requirements management) och spårbarhet mellan krav, risker och verifiering
Erfarenhet av att jobba i och utveckla kvalitetsledningssystem inom en reglerad verksamhet
Erfarenhet av att jobba med standarder och regelverk
Stark analytisk och problemlösningsförmåga, samt noggrannhet och strukturerad arbetsmetodik
God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta med andra
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Vad vi erbjuder dig:
På SKÅNESTOR får du det bästa av två världar: tryggheten hos ett etablerat företag och flexibiliteten hos ett mindre, personligt bolag. Vi erbjuder bland annat:
Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
Flexibla arbetstider och fokus på work-life balance.
Hälsofrämjande förmåner såsom friskvårdsbidrag och regelbundna aktiviteter.
Utvecklingsmöjligheter genom spännande uppdrag och tillgång till vårt breda kontaktnät inom branschen.
Ett nära team med stark gemenskap, där vi stöttar och inspirerar varandra.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Ansök redan idag!
Kontakta oss så berättar vi mer:
Cecilia Larsson cecilia.larsson@skanestor.se
tel 0722 19 47 51
Peter Johansson peter.johansson@skanestor.se
tel 0760 21 15 95
Läs mer om oss på www.skanestor.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånestor AB
223 81 LUND
Lund
Maria Gren maria.gren@skanestor.se
