Konsult inom Mekanik, CAD design och Konstruktion
2025-12-30
Mekanikkonstruktör / Mekanikingenjör med passion för teknik och innovation
EC Konsult AB är ett flexibelt, kreativt och teknikdrivet konsultföretag som erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster inom flera marknadsområden, bland annat medical, verkstadsindustri och processindustri. Våra konsulter arbetar inom mjukvaruutveckling, inbyggda system, elektronik- och mekanikkonstruktion.
Företaget har sitt huvudkontor i Blekinge och är verksamt främst i södra Sverige. Vi har kontor i Karlshamn och Lund, omsätter cirka 15 MSEK och är idag cirka 15 konsulter.
Nu vill vi växa och söker fler engagerade konsulter som vill arbeta med avancerad mekanisk konstruktion i tekniskt spännande projekt.
Om rollen
Vi söker dig som är mekanikingenjör/mekanikkonstruktör med ett brinnande teknikintresse och lång erfarenhet av CAD-baserad konstruktion. Som konsult hos EC Konsult arbetar du självständigt eller i nära samarbete med kund och kollegor för att ta fram innovativa och robusta lösningar.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
Ta fram förslag och konceptlösningar
Skapa 3D-modeller, sammanställningar och konstruktionsunderlag
Utveckla konstruktioner som uppfyller kundkrav avseende t.ex.
UHV (ultrahögvakuum), stabilitet, kompatibilitet och precision
Upprätta BOM-listor och tillverkningsritningar
Vara behjälplig vid montering och installation (vid behov, ej alltid fysiskt)
I våra uppdrag använder vi även moderna arbetssätt där AI-baserade verktyg kan förekomma, exempelvis för optimering av konstruktioner, simuleringar, dataanalys och effektivare arbetsflöden. Du behöver inte vara AI-expert, men vi ser positivt på nyfikenhet och vilja att arbeta med ny teknik.
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom mekanik eller motsvarande
Minst 7 års erfarenhet av mekanisk konstruktion och industriell CAD
Dokumenterad erfarenhet av:
Framtagning av koncept, modeller, sammanställningar och ritningar
Produktdatahanteringssystem (PDM/PLM)
FEM-beräkningar
UHV-design
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av konventionella och additiva tillverkningsmetoder
Kunskaper inom kryo- och högtemperatursystem
Erfarenhet av precisionsmekanik/finmekanik
Intresse för eller erfarenhet av AI-stödd konstruktion, simulering eller automatisering
Verktyg och miljö
Vi arbetar främst i:
SolidWorks
Ansys
MS Office 365Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du är:
Kreativ, drivande och självgående
Analytisk, noggrann och uthållig
Positiv, hjälpsam, prestigelös och flexibel
Van att ta ansvar och slutföra uppdrag enligt kundens krav och tidsramar
Om konsultrollen
Som konsult utförs uppdragen antingen hos kund eller på våra kontor i Karlshamn eller Lund.
Eftersom många projekt omfattas av sekretess och specialutrustning sker en stor del av arbetet på plats hos kund, vilket kan innebära pendling till andra orter i södra Sverige.
Vi bedriver ingen egen produktutveckling - alla uppdrag sker hos våra kunder. Projekten är varierande, tekniskt utmanande och utvecklande för individen.
Våra uppdrag och kunder
Vi arbetar med produkter och system inom bland annat:
Medicinteknik
Trädgårdsprodukter
Automotive
Trafikövervakning
Dörröppnare
Värme- och energisystem
Säkerhet och övervakning
Vi har även uppdrag inom Big Science, exempelvis ESS och MAX IV i Lund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
