Konsult inom kvalitet och regelverk (QA/RA) Hälso- och Sjukvård

Vill du vara med och säkerställa kvaliteten inom Life Science tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara. Hos oss väntar uppdrag som kräver nyfikenhet, lösningsdriv och vass kompetens och som ger dig chansen att utvecklas i nya sammanhang. Tillsammans bidrar vi till en bättre morgondag och formar framtidens lösningar som gör skillnad för människor och samhälle.
Det här blir din roll
Du kommer att få arbeta med våra kunder inom både den privata och offentliga sektorn och stötta dem i deras organisationer. Du kommer bland annat att få leda projekt, vara delaktig i eller driva revisioner, arbeta med regelverk, klinisk utvärdering, standarder och sitta med i utvecklingsprojekt. Att vara konsult i denna roll kräver ansvarstagande och kan vara utmanande, men är framför allt väldigt roligt! Rollen ger dig ett stort utrymme att påverka din egen utveckling genom de uppdrag du arbetar med.
Rollen innebär att:
Du blir den som guidar våra kunder rätt i den regulatoriska världen.
Du kommer att ingå i enheten Healthcare Compliance.
Du kommer dela dina uppdrag mellan både den privata och den offentliga sektorn och få se hela ledet hos en medicinteknisk produkt - från tillverkning till användning i vården.
Du kommer att ta en självklar plats i ett team som gillar att prata kvalitet, regulatorisk efterlevnad och projektledning.
Du kommer tillhöra ett team som växer, är flexibelt och som älskar dela med sig av sin kunskap!
Vi ser gärna att du är bosatt i Stockholm men boendeort är inte avgörande för rollen.
Så här kommer du att briljera
Vi briljerar genom att dela vår kunskap och det kommer du också att göra. Genom din sociala och kommunikativa förmåga skapar du ett förtroende hos personer du möter. Du har förmågan att göra komplex information enkel att förstå samtidigt som noggrannhet och kvalitet genomsyrarar allt du gör. Du är självständig med gott självledarskap, även om du uppskattar att vara en del av ett team och arbeta med kollegor som brinner för samma frågor som du gör.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 4 års erfarenhet inom offentlig verksamhet när det kommer till delaktighet i upphandlingar, verksamhetsförändring eller projektledning.
Erfarenhet av kvalitetsledning och/eller regulatoriska frågor inom medicinteknik/IVD eller hälso- och sjukvård.
Högskole- eller universitetsexamen inom Life Science (Högskoleingenjör, Civilingenjörsexamen, BMA eller PhD). Alt. kan visa på likvärdig erfarenhet via arbetslivet.
Kunskaper i både svenska och engelska på en hög nivå både i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har arbetat med en eller fler av följande:
Du har arbetat på medicinteknisk avdelning på sjukhus.
Du har arbetat med egentillverkning inom vården enligt MDD/MDR eller IVDD/IVDR.
Du har erfarenhet av att arbeta med Nationella Medicinska Informationssystem (NMI).
Du har arbetat med framtagning, uppdatering eller bedömning av teknisk dokumentation kopplat till medicintekniska produkter.
ISO 13485, ISO 9001, ISO 27001
Du har varit drivande i framtagande av kravställning vid upphandling.
Att vara en del av Team PV
Vi är ett konsultbolag som brinner för Life Science, från MedTech-startups till globala läkemedelsbolag. Hos oss får du följa hela kedjan, från tillverkning till vård, och arbeta med regelverk, revisioner, projektledning och utvärderingar. Det som driver oss är att hjälpa kunder nå sina mål och göra verklig skillnad för patienter och samhälle.
