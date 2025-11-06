Konsult inom krisberedskap och civilt försvar
Combitech AB / Organisationsutvecklarjobb / Botkyrka Visa alla organisationsutvecklarjobb i Botkyrka
2025-11-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du utveckla och stödja aktörer inom beredskapsområdet? Då är rollen som konsult inom krisberedskap och civilt försvar rätt för dig! Hos oss på Combitech arbetar du tillsammans med några av Sveriges främsta konsulter inom området. Uppdragen omfattar bland annat processledning inom kontinuitetshantering, utbildning och övning inom krisledning, samt utredning och projektledning inom krisberedskap och civilt försvar. Tillsammans med dina kollegor driver du utvecklingen av Sveriges civila beredskap genom de olika konsultuppdragen. Combitech är ett helägt dotterbolag till Saab och erbjuder trygga anställningsvillkor. Du har stor frihet att planera ditt arbete och vi värdesätter en balans mellan arbetsliv och fritid.
Din roll som konsult inom krisberedskap och civilt försvar
De flesta av våra kunder finns inom offentlig sektor. Beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner är exempel på våra kundgrupper. Som konsult hos oss kan du bland annat arbeta med:
* processledning inom kontinuitetshantering och risk- och sårbarhetsanalyser
* utbildning och övning inom krisledning och samverkan
* stöd till aktörer att etablera en krigsorganisation
* utvärderingar av övningar och skarpa händelser
* utvecklingsprojekt inom försörjningsberedskap
* förstudier och utredningar inom krisberedskap och civilt försvar
* projektledning inom området civilt försvar.
Våra kunder finns i hela Sverige. Du behöver därför vara beredd på att resa i tjänsten. Dina kollegor finns utspridda i olika delar av landet och vi samarbetar mycket på distans. Hos oss finns Sveriges främsta konsulter inom flera områden och vi lär av varandra varje dag. Prestigelöshet och samarbete är viktiga nyckelord för oss.
Vem är du?
Vi söker dig som har arbetat minst 2 år med krisberedskap och civilt försvar inom offentlig verksamhet. Vi ser helst att du har en akademisk examen från högskola eller universitet inom exempelvis risk, säkerhet, krishantering eller statsvetenskap. B-körkort är ett krav. Det är extra meriterande om du har arbetat med kontinuitetshantering enligt ISO/SIS-standarder och/eller MSB:s metodik för kontinuitetshantering.
För att trivas i rollen behöver du:
* ha mycket god samarbetsförmåga
* vara duktig på att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* tycka om variation och nya utmaningar
* vara nyfiken och vilja lära dig nya saker
* vara strukturerad.
Vi söker i första hand konsulter som vill utgå från något av våra kontor i Stockholm, Västerås, Linköping, Lund eller Göteborg. För rätt kandidat är vi även öppna för andra placeringsorter. Combitech har ca 30 kontor i Sverige.
Då tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess kan det krävas att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Urval sker löpande. OBS! Sista ansökningsdag är 1 december 2025. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att vi alla gör ett bättre jobb om vi kan fokusera på rätt saker. Därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare. De utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag. För att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef: Susanne Kallin, Konsultenhetschef
Kontaktperson vid frågor: Susanne Kallin, Konsultenhetschef susanne.kallin@combitech.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9592154