Konsult inom försvarssektorn med bas på Västkusten

Vill du bli en del av försvarssektorn på Västkusten?
Vi på Knowit Defence Technology välkomnar dig som vill hjälpa till att utveckla ett tryggt och säkert samhälle genom att arbeta som konsult inom några av de mest komplexa och utmanande projekten i Sverige. Du blir en del i att systemförsörja Försvarsmaktens stridskrafter med autonoma och robusta IT- och kommunikationssystem.
Hos oss blir du en del av ett gäng experter med god kännedom om konsultrollen, militär teknik och militära operationer samt militär systemförsörjning. Vår styrka ligger i kombinationen av att förstå kundens verksamhet, att ha kännedom om hur kunden arbetar samt att vara experter på tekniken som kunden behöver.
Som konsult hos oss erbjuder vi företagskultur, nytta och gemenskap samt goda utvecklingsmöjligheter. Du omges av både yngre och äldre kollegor och får chans att uppleva det familjära i ett mindre bolag kombinerat med tryggheten från en stor och välmående koncern. I din roll får du möjlighet att utvecklas genom uppdragsledning, att ta ansvar för kundrelationer samt handledning av yngre kollegor. Du kan också hjälpa till att forma företagets inriktning och påverka ditt eget arbetsinnehåll och inriktning. Vi tycker att det är viktigt med en hållbar arbetsplats och jobbar därför hårt för att hitta balans mellan arbets- och privatliv, kunskapsutbyte, fortbildning och gemenskap.
Vi använder tester i rekryteringsprocessen för att kunna göra en rättvis bedömning av dig som kandidat och säkerställa ett kompetensbaserat urval.
Välkommen in med din ansökan så kanske vi ses vid ett personligt möte!
Kvalifikationer:
• Teknisk högskoleutbildning, gärna civilingenjör, datavetare eller teknisk officer.
• Erfarenhet av kravhantering, systemdesign, test, leverans och kravuppfyllnad eller driftsättning.
• Svenskt medborgarskap är ett krav samt att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
• God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Vi värdesätter:
• Personliga kvalifikationer så som drivkraft, samarbetsförmåga och ett öppet sinnelag.
• Erfarenhet av IT- eller kommunikationssystem inom försvaret.
• Erfarenhet av uppdragsledning eller kundansvar.
• Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete och integrerade system.
• Längre erfarenhet av systemutvecklingsarbete mot myndigheter eller andra stora organisationer med höga krav på robusthet, tillförlitlighet och säkerhet.
• Certifieringar och kurser inom relaterade områden.
• Innehav av B-körkort då resor till särskilda militära platser kan komma att bli aktuellt.
