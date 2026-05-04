Konsult inom försvarssektorn med bas på Västkusten
2026-05-04
Konsulter till försvarssektorn - GöteborgVill du arbeta med tekniskt avancerade system som stärker Sveriges försvarsförmåga?
Vi på Knowit Defence Technology söker konsulter till vårt växande team i Göteborg, där vi arbetar med några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt inom försvarssektorn. Hos oss bidrar du till utvecklingen av robusta och säkra IT-, lednings- och kommunikationssystem som stödjer Försvarsmakten, FMV och försvarsindustrin i mark-, sjö- och luftarenor.
Vi är experter på Systems Engineering, militär teknik och militär systemförsörjning vår kombination av teknisk kompetens och djup förståelse för kundernas verksamhet gör oss unika.
Hos oss - här växer du och gör oss bättre
Som konsult hos Knowit Defence Technology erbjuds du:
En företagskultur som präglas av nytta, hög teknisk expertis, kunskapsdelning och stark gemenskap
Möjlighet att kombinera närheten till kollegor i ett mindre bolag med stabiliteten och tryggheten i en stor koncern
Stort inflytande över din egen kompetensutveckling, uppdragsinriktning och kundrelationer
Möjlighet att leda uppdrag och både handleda yngre kollegor och coachas av seniora ledare
En hållbar arbetsmiljö med balans mellan privatliv och arbete
Om rollen
Som konsult hos oss arbetar du nära våra kunder i uppdrag som omfattar mycket av nedanstående, och som vi därför hoppas att du har erfarenhet av:
Kravhantering, systemarkitektur och systemdesign
Systemintegration, verifiering och validering (V&V) och driftsättning
Ledningssystem, sensorer, kommunikationssystem och militärtekniska delsystem
Tekniskt stöd i säkerhetskritiska miljöer med fokus på robusthet, driftsäkerhet och informationssäkerhet
Vi söker dig som
Har teknisk högskoleutbildning (civilingenjör, datavetare eller likvärdig) eller en officersutbildning (taktisk officer, teknisk officer eller specialistofficer)
Har erfarenhet inom militär verksamhet, kravställning, systemutveckling, arkitektur, integration eller driftsättning
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Är svensk medborgare och kan godkännas i säkerhetsprövning med registerkontroll
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från Försvarsmakten, FMV eller försvarsindustrin
Kompetens inom IT-säkerhet, cybersäkerhet, ILS, försvarslogistik eller integrerade system
Uppdragsledning eller tekniskt kundansvar
Certifieringar (t.ex. Systems Engineering, projektledning eller IT-säkerhet)
Erfarenhet från verksamheter med höga krav på säkerhet, redundans och tillförlitlighet
B-körkort (resor till militära anläggningar förekommer)
Ansök direkt här via annonsen, vi tar inte emot eller behandlar ansökningar via mail. Berätta gärna varför du vill arbeta hos oss och hur du med din kompetens ser att du kan stärka svensk försvarsförmåga.
Vi använder tester i rekryteringsprocessen för att kunna göra en rättvis bedömning av dig som kandidat och säkerställa ett kompetensbaserat urval. Vi genomför även bakgrundskontroller på slutkandidater pga uppdragens och kundernas inriktning.
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit AB (Publ)
411 04 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
