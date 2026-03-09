Konsult inom energi och miljö till Bengt Dahlgren!
Administratörsjobb / Malmö
2026-03-09
Vill du arbeta med framtidens hållbara byggnader och bidra till minskad klimatpåverkan? Bengt Dahlgren söker en miljökonsult som vill vara med och driva utvecklingen inom energi, klimat och miljöcertifieringar. Missa inte chansen!
Om rollen
Som energi- och miljökonsult hos Bengt Dahlgren arbetar du både med större nybyggnadsprojekt och kortare specialistuppdrag. Du blir en viktig del i projekten och stöttar kunder genom nya regelverk, ökade klimatkrav och energirelaterade utmaningar.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta
Klimatberäkningar och energisimuleringar
Energisamordning i nyproduktion
Energieffektiviseringar och energideklarationer
Miljöcertifieringar (ex. Miljöbyggnad)
Köldbryggeberäkningar och dagsljusberäkningar
Radonmätningar och EU-relaterade utredningar
Förutom dina närmaste kollegor finns ett starkt stöd från kompetenta medarbetare över hela landet.
Här blir du en del av ett engagerat team där din kompetens och delaktighet verkligen värdesätts.
Du erbjuds bland annat:
Möjlighet att utvecklas genom internutbildningar och erfarenhetsutbyte
Spännande och tekniskt utmanande projekt
Flexibla arbetsformer och balans mellan kontor och fält
Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal
Om Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag med cirka 700 medarbetare runt om i landet. Här kombineras djup specialistkompetens inom installation, energi, brand, konstruktion och miljö med en varm, inkluderande kultur där samarbete och utveckling står i fokus.
Med stark lokal närvaro och ett brett teknikspann arbetar företaget nära sina kunder för att skapa hållbara och innovativa lösningar som gör skillnad, både idag och i framtiden.
Hos Bengt Dahlgren får du det bästa av två världar, känslan av ett mindre, familjärt bolag och tryggheten som följer med ett större företag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill utvecklas vidare inom miljö- och energifrågor och som trivs i rollen som konsult. Du är strukturerad, engagerad och har lätt för att kommunicera på en nivå som både kunder och kollegor förstår.
Skallkrav
Minst 3 års erfarenhet inom energi/fastighet, gärna som handläggare eller konsult
Relevant utbildning inom bygg, energi, miljö eller liknande
Erfarenhet av beräkningar i IDA ICE
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av energiutredningar, energikartläggningar eller LCC-beräkningar
Certifieringskompetens inom exempelvis Miljöbyggnad eller BREEAM
Ett etablerat nätverk i regionen
Kompetens kopplat till VVS eller energiteknik
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv, det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst börjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket ger dig fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen
Telefonintervju
Personlighets- och logiktest
Intervju med rekryterare
Referenstagning
Träff med Bengt Dahlgren
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Vi arbetar kompetensbaserat och baserar därför inte urvalet på personligt brev.
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd av Framtiden, med möjlighet att gå över i anställning hos Bengt Dahlgren.Publiceringsdatum2026-03-09Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö eller Helsingborg
Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
Omfattning: Heltid
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittar rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb.
Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
200 01 MALMÖ Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com
