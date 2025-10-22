Konsult inom ekonomi och finas till kommun
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och strukturerad person med god förståelse för ekonomi och redovisning? Vi söker dig som vill bidra med din kompetens i en viktig roll där du får arbeta nära både verksamheten och ekonomifunktionen.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att:
* Navigera i ekonomisystem för att ta fram relevant information som stöd för analys och beslutsfattande.
* Genomföra analyser av olika verksamhetsgrenar och tydliggöra hur dessa har hanterats i bokföringen.
* Säkerställa att transaktioner följer gällande regelverk i samråd med redovisningschef och verksamhetschef.
* Överföra kunskap och kompetens till ansvariga funktioner för att stärka organisationens ekonomiska förståelse.
* Dokumentera arbetet på ett tydligt och strukturerat sätt för att skapa långsiktig transparens och spårbarhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, kommunikativ och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra.
* Högskoleutbildning inom ekonomi och finans eller likvärdig utbildning.
* Erfaren användare av ERP Unit4.
* Stark redovisningskunskap, inklusive projektredovisning.
* Mycket god analytisk förmåga och vana att arbeta med komplex ekonomisk data.
* Erfarenhet från kommunal verksamhet är en fördel.
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd av Jurek Talents. Omfattningen är på 100% (heltid). Startdatum för uppdraget är omgående och löper i cirka 3 månader, med möjlig förlängning i ytterligare 3 månader. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Kajsa Lidén på kajsa.liden@jurek.se
Välkommen med din ansökan redan idag på www.jurek.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Kajsa Lidén kajsa.liden@jurek.se Jobbnummer
9569093