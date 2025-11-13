Konsult för uppdrag inom tillsyn av förskolor
2025-11-13
Har du en utbildning inom pedagogik och erfarenhet av tillsyn av verksamheter? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en konsult till ett uppdrag som innebär att utföra tillsyn av fristående förskolor och fritidshem hos en av våra kunder i Ljusdal. Uppdraget sker med start omgående och beräknas pågå till och med sista april, med möjlighet till förlängning. Uppdraget sker på deltid, cirka 20 timmar i veckan och sker både på plats hos kunden och på distans. Som konsult för detta uppdrag ser vi att du är tillgänglig för att delta på plats med beställaren under vissa möten och dagar enligt överenskommelse. Vi ser även att du har en viss flexibilitet att anpassa arbetstiden efter tillsynens behov och deadlines.
Dina arbetsuppgifter
Organisera och fördela resurser i verksamheten
Se till att verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas så att de nationella målen kan uppfyllas
Ansvarar för att utbildningen är likvärdig
Ansvarar för att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med gällande styrdokument Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
Utbildning inom förskola/pedagogik, erfarenhet som pedagog/rektor; förståelse för läroplan (Lpfö18), barns utveckling, barnsyn etc.
Kunskap om skollagen, förodningar (t.e.x. för förskola och pedagogisk omsorg),arbetsrätt, sekretess, offentlig upphandling, ägar- och ledningsprövning
Erfarenhet av tillsyn, granskning eller revisionsarbete inom utbildningssektorn; gärna tidigare uppdrag inom kommunal styrning eller motsvarande
Förståelse för ekonomiska förutsättningar, budget, finansiering, redovisning - för att bedöma om huvudmannens ekonomi är hållbar
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra liknande uppdrag
Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta mot kommunal organisation och förstå de specifika krav och utmaningar som detta innebär
Konsulten ska kunna kommunicera med huvudman för fristående verksamhet på ett professionellt sätt vilket innebär att även lyfta utmanande frågor om verksamheten
Konsulten ska kunna dokumentera tillsynen noggrant enligt Skolverkets mallar och rapportera regelbundet till uppdragsgivaren
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-11-19
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Amanda Chamoon, amanda.chamoon@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 027 170 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
