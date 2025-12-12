Konsult för provtagning av utsäde - cirka 50 %
2025-12-12
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Svalöv
, Helsingborg
, Lomma
, Lund
eller i hela Sverige
Som konsult kommer du att arbeta med provtagning och kvalitetskontroller inom utsädesproduktion. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Provtagning på utsädesanläggningar av fröburna växtslag och potatis.
Inventeringar och jordprovtagningar i fält.
Vid behov delta i fältbesiktningar och samordning av dessa.
Packning och utskick av prover.
Administrativa uppgifter såsom dokumentation, tidrapportering och kundkontakter.
Arbeta enligt fastställda rutiner för att säkerställa hög kvalitet.
Bidra till effektivitet och utveckling av processer.
Genomgå introduktion vid uppdragets start.
Använda provtagningsutrustning och dator som tillhandahålls.
Det är ett krav att du har B-körkort (du tillhandahålls bil för transport i samband med provtagning). Ytterligare krav för detta uppdrag är att du har god datorvana samt talar och skriver svenska flytande.
Det är meriterande om du har en gymnasial utbildning med lantbruksinriktning eller likvärdig kompetens som du tillgodosett dig på annat vis. Erfarenhet av provtagning eller liknande praktiska moment är starkt meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och har god samarbetsförmåga.
Arbetet innebär resor till olika aktörer i södra Sverige. Dagliga resor förekommer och övernattning på annan ort kan bli aktuellt. Anledningen till att uppdraget motsvarar cirka 50% är för att det varierar beroende på säsong och behov.
Löpande urval sker, observera kort ansökningstid - sök därför nu eller med en gång! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Marie Norén marie.noren@gigstep.se 0738463585 Jobbnummer
9641588