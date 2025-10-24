Konstruktörer, projektörer, teknikansvariga och uppdragsledare
2025-10-24
Om rollen
På Ramboll arbetar vi enligt vår strategi - "The Partner for Sustainable Change" - och söker nu dig som vill vara med på denna resa och bidra till en mer hållbar framtid.
Vill du vara med och göra skillnad i en värld i stort behov av förändring och samtidigt få möjlighet att utvecklas vidare inom ditt expertisområde? Då är du den vi söker.
Vi välkomnar dig till en samarbetsinriktad miljö där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet och bred expertis inom många teknikområden.
För att trivas i någon av dessa roller tror vi att du har flerårig erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet och drivs av att inspirera och samarbeta med andra utifrån din erfarenhet och kompetens. Vi ser att du har en vilja att utvecklas vidare tillsammans med vårt kunniga team och härliga gäng inom bro- och anläggningskonstruktion, Civil structures, i Sverige, men också i nära samarbete med våra kollegor i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och Indien. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är redo för nya utmaningar och som är intresserad av att veta mer om oss på Ramboll. Klicka på knappen "Sök nu" så fortsätter vi dialogen!
Du kommer att tillhöra din lokala enhet som i sin tur ingår i divisionen Civil Works, där även Geoteknik, Bergteknik och Hamn ingår. Dina huvudsakliga uppgifter beror på vilken roll som passar dig bäst, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och dina sociala förmågor.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att följande stämmer in på dig
Tänker nytt och vill utmana dig själv, kunder och branschen
Har eftergymnasial utbildning med anknytning till bygg och anläggning
Har erfarenhet från anläggningsbranschen
Har stort engagemang för hållbarhet och en hållbar samhällsutveckling
Är nyfiken på digitalisering och hur vi kan utveckla vårt erbjudande för våra kunder
Är affärsmässig och har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer
Har förmåga att samarbeta över gränser - både tekniskt och internationellt
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska, meriterande med god kunskap i tyska
Välkommen till Ramboll Transport och Ramboll Sverige
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitekturkonsulter. Vi har 30 kontor med totalt 1 800 experter som arbetar tvärvetenskapligt med både stora och små projekt. Globalt är vi 18 000 anställda i 35 länder. Vi kombinerar lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder. Vi kallar det: Bright Ideas. Sustainable Change.
Inom Transport utvecklar vi bland annat urbana grönstrukturer för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för gemenskap, hälsa och trygghet. Vi skapar också hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet och närhet.
Som The Partner for Sustainable Change hjälper vi våra kunder att förverkliga sina mål och navigera i övergången till en mer hållbar framtid.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in en ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock väga tyngre än ett perfekt CV. På Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå skickar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten - eller för en annan roll i vårt team.
Vi tar tacksamt emot ditt CV, eller några rader om dig själv som ett första steg, och ser fram emot att få veta mer om dig om du har den profil vi söker.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver vi olika erfarenheter och perspektiv. Det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare ständigt utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturell bakgrund, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid. Så ansöker du
