Konstruktör till påbyggnationer för tunga fordon
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad fordonskonstruktör för ett spännande och varierande arbete med påbyggnationer till lastbilar.
I ditt arbete kommer du bland annat att arbeta med:
• Konstruktion och utveckling av påbyggnationer till lastbilar.
• Hantering av eftermarknadsfrågor och dokumentation.
• Arbete i Inventor och andra relevanta konstruktionssystem.
Rollen ger möjlighet att arbeta med hela processen - från konstruktion till kundnära eftermarknadsstöd.
Arbetet är förlagt på dagtid, och start sker enligt överenskommelse.Om företaget
Företaget specialiserar sig på lastbilspåbyggnationer och utvecklar skräddarsydda, kundanpassade lösningar utifrån varje verksamhets specifika behov och önskemål.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet som konstruktör och som trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter där du växlar mellan konstruktion, dokumentation och eftermarknadsarbete.
Du är ansvarstagande, målinriktad och kan ta egna initiativ samtidigt som du fungerar väl i team. Noggrannhet och struktur är naturligt för dig, och du har ett skarpt öga för detaljer och kvalitet i varje projekt.
Du kommunicerar tydligt både internt och med kunder, och kan på ett enkelt sätt förklara tekniska lösningar för olika målgrupper. Kreativ problemlösning, ett starkt tekniskt intresse, engagemang inom tunga fordon är egenskaper som hjälper dig att lyckas och utvecklas i rollen.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "20631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
