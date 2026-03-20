Konstruktör till en av Sveriges största hustillverkare
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
LB-Hus är en av landets största leverantörer av nyckelfärdiga småhus på totalentreprenad och en del av koncernen Svensk Husproduktion. Genom våra husserier, LB Optimal och LB Start, erbjuder vi färdigpaketerade kollektioner med segmentets högsta standard - och generösa möjligheter för kunden att skapa sitt unika hem. Med smart produktion, aktiv produktutveckling och stark prismedvetenhet levererar vi det vi är kända för: Mest hus för pengarna.
Nu växer vi och söker en medarbetare till vår konstruktionsavdelning i Bromölla Läs mer om LB-hus här - länk hemsida. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal. Arbetsuppgifter
Som konstruktör kommer du att bli en viktig medarbetare i vårt konstruktionsgäng på teknikavdelningen. Vi arbetar med styckehus, grupphus och projekthus där din huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för framtagning av tillverkningsritningar till vår fabrik, som producerar planelement, samt montageritningar till byggplats. I arbetet ingår även att ta fram tekniska handlingar till kommuner inför tekniskt samråd. Som konstruktör har du kontakt med våra A-ritare, byggledare och produktionsledarna i vår fabrik. Du kommer också medverka i olika former av interna möten och du bidrar i att utveckla nya arbetssätt, tekniska lösningar och nya produkter.
Du rapporterar till vår konstruktionschef.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har högskole-, universitetsutbildning eller yrkeshögskoleexamen med byggteknisk inriktning. Har du några års erfarenhet av konstruktionsarbete inom bygg eller arbete med bostadsutveckling och bostadsproduktion, gärna inom prefabricering av småhus, ser vi det som meriterande.
Vi förväntar oss att du som söker har goda kunskaper gällande byggnormer avseende bostäder. Meriterande är om du även har kunskap inom dimensionering av byggnader, byggnadsfysik och energiberäkningar. Du har god erfarenhet av Revit och har du dessutom jobbat i andra CAD-program är det meriterande. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! För att passa i rollen behöver du vara affärsmässig, serviceinriktad, strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande. Vidare har du erfarenhet av att driva dina projekt framåt och är bra på att effektivisera och optimera ditt arbetssätt. Du trivs med att vara en del av en större process där alla delar är lika viktiga för att lösa uppgiften.
Vi erbjuder dig
LB-Hus erbjuder dig utveckling i en bred och spännande roll där du tillsammans med dina kollegor på konstruktion jobbar med att ständigt utveckla och effektivisera våra produkter och processer. Vi erbjuder våra anställda:
• Flextid
• Arbetstidsförkortning
• Friskvårdsbidrag
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid hos LB-Hus. Placeringsort är Bromölla (OBS! Ingen remote-tjänst) så vänligen uppge i ditt personliga brev vilken koppling du har till trakten.
Vi tar emot din ansökan via www.wikan.se.
Sista ansökningsdag är 10 april.
Vid frågor kring tjänsten, vänligen kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på tel. 044-590 65 12.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
