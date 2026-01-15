Konstruktör som vill projektleda? Här är drömjobbet!
Har du tröttnat på att som konsult flytta från projekt till projekt utan att få vara med och se hur dina insatser blir framgångsrika och gör skillnad? Gillar du både konstruktion och projektledning och är samtidigt ute efter en fast anställning hos ett tillverkande företag? Nu har du möjlighet! AnVa Polytech är på jakt efter en konstruktör och projektledare.Dina arbetsuppgifter
Här får du driva kundprojekt från order till produktionsöverlämnande. Rollen är bred och varierad med olika storlekar på projekt. Arbetet består huvudsakligen av att leda, planera och samordna nya och befintliga projekt tillsammans med tekniska projektledare och kompetenta medarbetare från olika avdelningar, t.ex. Teknik och Produktion. Det innebär att du även ritar och konstruerar verktygslösningar, hjälputrustning och elastomerdetaljer i CAD (Catia och MoldFlow) samt ansvarar för att projekten följer tidsplan och budget och ser helheten för att nå den allra bästa kundlösningen.
Vi söker dig som
I den här tjänsten spelar din personlighet stor roll och vi letar efter en lösningsorienterad, proaktiv och självgående person som trivs med att driva projekt, är nyfiken och tar del i hela processen samt uppskattar utmaningar. Givet är att du har ett stort teknikintresse och en vilja att lära och utvecklas tillsammans med andra.
Som lägst har du en teknisk utbildning på högskolenivå inom produktion- eller maskinteknik, gärna med inriktning mot projektledning då du hanterar flera projekt samtidigt. För att lyckas i rollen har du tidigare erfarenhet av MS Office, Catia, MouldFlow och det är meriterande om du tidigare arbetat med APQP processen. Krav är även goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, B-körkort och möjlighet att ibland göra tjänsteresor i Sverige och utomlands.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
På grund av GDPR behöver vi få in alla ansökningar via hemsidan. Sök jobbet genom att klicka på nedanstående knapp. Har du frågor är du välkommen att ställa dem till nedanstående rekryterare.
Information om företaget
AnVa Polytech AB är en ledande partner inom utveckling och tillverkning av formgjutna produkter i gummi, TPE och silikon. Med egen verktygstillverkning, materialproduktion, avancerat materiallabb och modern produktionsutrustning säkerställer vi högsta kvalitet och precision i varje steg - från idé till färdig produkt. Vi uppfyller marknadens strängaste miljökrav och värnar om en trygg arbetsmiljö. Företaget har anor från 1960-talet och är sedan 2014 en del av AnVa-gruppen. AnVa tillhör affärsområdet Polymer Solutions. Ersättning
