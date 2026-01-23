Konstruktör Säkerhetssystem Stockholm, Mariestad eller Karlstad
Great Security är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag. Verksamheten bedrivs över hela landet både lokalt och nationellt, dessutom hanterar vi en del kunder i de övriga nordiska länderna. Vi är 450 medarbetare och finns etablerade med 36 kontor varav 30 har tillhörande butiker. Great Security är en del av Garda Sikring group med mer än 3000 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtresa och behöver stärka upp med ytterligare kompetenta medarbetare
Konstruktör Säkerhetssystem
Placeringsort: Stockholm (Sickla eller Kista), Mariestad eller Karlstad
Arbetsuppgifter: Som konstruktör hos oss blir du en nyckelspelare i arbetet med att konstruera, projektera och dokumentera säkerhetstekniska system, så som inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, brandlarm och lås. Det innebär framtagning av installationsritningar, scheman och relationshandlingar bland annat och du kommer att samarbeta med kollegor i vår rikstäckande konstruktionsavdelning. Du utgår från någon av orterna som nämns under rubriken ovan men kommer att behöva resa till kunder i södra Sverige ibland
Din bakgrund/Kvalifikationer: Du kan lätt påvisa att du uppnått mycket bra resultat som Konstruktör/Projektör av säkerhetssystem från tidigare arbeten. Du behärskar digitala verktyg som exempelvis AutoCad, Bluebeam, Elkoda, Excel och Word. Kunskaper om entreprenadjuridik och diverse regelverk behöver du också ha, t.ex. SSF 130, SBF 11. Vi utgår ifrån att du har körkort, är svensk medborgare samt behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Varför Great Security? Här får du en ansvarsfylld roll i en organisation med entreprenörsanda, högt tempo och korta beslutsvägar. Brinner du för säkerhetsteknik och möjligheten att påverka både våra projekt och Great Securitys framtid så kan detta bli den mest spännande och utmanande tjänsten hittills i din karriär.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
