Konstruktör/projektledare plåt/metall Inventor Sheet Metal
FMR Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMR Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Konstruktör/projektledare till spännande bransch
Vi på Andersson Water AWAB Göteborg är ett företag i VA-branschen som utvecklar, konstruerar och säljer rostfria avloppsvattensilmaskiner genom återförsäljare runt i världen. Produkterna är mestadels plåt och svets maskinkonstruktioner, se hemsida www.anderssonwater.se
Vi är 15 personer som är involverade i försäljning, projektering, konstruktion och produktion.
Vårt fokus är kommersiellt, kvalitet och tekniskt inriktat.
Vi behöver förstärkning av konstruktör/projektledare. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Jobbet är i första hand ett tekniskt arbete som innehåller bla order- och projekthantering samt en hel del cadkonstruktion i 3D Inventor Sheet Metal. Koordinering mer i detalj i projekt, konstruktion och produktion. Du behöver kommersiell erfarenhet/kunnande och kunna resa i arbetet både inom norden och andra länder vid behov. Erfarenheter
Du behöver teknisk erfarenhet/kunnande samt vara duktig på 3D plåtkonstruktion. Du har erfarenhet som projektledare och som konstruktör. Du har någon form av teknisk utbildning eller att du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. Du har ett stort driv som person och trivs med att arbeta nära dina kunder. Du har förmåga att skapa goda relationer och värnar om att göra ett kvalitativt arbete genom att serva både kunder och kollegor. Du behärskar Inventor Sheet Metal och officepaketet med Word och Excel.
Vi har många internationella emailkontakter så du behöver vara snabb på att läsa, skriva och svara på email på flytande engelska och snabbt förstå sammanhang.
Du behöver vara van vid problemlösning och att söka information och fatta egna beslut.
Framöver finns goda utvecklingsmöjligheter och kommersiella och tekniska resor förekommer för bla utbildning, mässor och kundrelationer.
Vår målsättning är att erbjuda ett varierande och lärorikt långsiktigt arbete med internationellt entreprenörskapsanda och frihet. Anställningsvillkor
Vi erbjuder goda villkor såsom bra lön, flexibla arbetstider och arbetsplats. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med FMR Rekrytering. Har du frågor är du välkommen att kontakta Krister Eliasson på FMR på telefon 0707-899606. Vänta inte med ansökan då vi intervjuar löpande!
Välkommen till en mycket spännande bransch med goda framtidsutsikter! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMR Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556086-5072), https://www.fmr.nu/lediga-jobb/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
9776614