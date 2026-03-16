Konstruktör och Projektledare till Pivab Machinery AB
Om Pivab Machinery AB
Pivab är specialiserade inom konstruktion och tillverkning av maskiner som på olika sätt hanterar material på rulle. Pivab har i mer än 35 år hjälpt företag över hela världen med lösningar inom upprullning, laminering och skärning. Produktutveckling och tillverkning av våra maskiner sker i Kolmården utanför Norrköping.
Om rollen
Rollen som Konstruktör och Projektledare innebär att du utvecklar, konstruerar och förbättra tekniska lösningar och produkter i enlighet med kundkrav. Du ansvarar också som projektledare för maskinbygget. Rollen är central i vår verksamhet och bidrar till företagets tekniska utveckling, kvalitet och lönsamhet. Tjänsten avser arbete med huvudsaklig placering vid vår produktionsanläggning i Kolmården. Resor kan förekomma i samband med driftsättning av levererad maskin.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fram konstruktionsunderlag, 3D-modeller och ritningar
Delta i produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt
Genomföra hållfasthets- och funktionsberäkningar
Säkerställa att konstruktioner uppfyller gällande standarder och regelverk
Samverka med våra leverantörer, administrera inköp
Produktionsbereda
Dokumentera enligt företagets rutiner
Projektleda maskinbygget
Vi söker dig som
Har minst 3-års erfarenhet av konstruktionsarbete, gärna produktionsanpassa
Har erfarenhet av produktutvecklingsprocesser
Har erfarenhet från arbete i ett mindre-/medelstort producerande företag
Har erfarenhet av hållfasthetsberäkningar
Har erfarenhet från att leda projekt
Meriterande
Erfarenhet som teknisk säljare
Erfarenhet av arbete med SolidWorks samt Monitor ERP
Högskoleutbildning med inriktning konstruktion

Dina personliga egenskaper
Noggrannhet och förmåga att hålla ordning och reda
Kunna arbeta mycket självständigt och ta egna initiativ
Handlingskraftig, stresstålig och flexibel
Serviceinriktad och relationsskapande
Förmåga att systematisera, strukturera och skapa administrativa rutiner
God samarbetsförmåga och positiv inställning
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett växande familjeföretag, på en internationell marknad, med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla dina ansvarsområden
En familjär arbetsmiljö där engagemang, ansvar och kvalitet värdesätts
FriskvårdsbidragSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev till benjamin.wall@pivab.com
senast 2026-03-27. Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vill du veta mer?
Kontakta vår VD Benjamin Wall 0722-190005 eller besök oss på www.pivab.com Så ansöker du
