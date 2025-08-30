Konstruktör med produktionsfokus till innovativt medtech-bolag
Vill du arbeta i en innovativ och global miljö inom medicinteknik? Vi söker nu en junior konstruktör som vill arbeta med både mekanisk design och produktion. Här får du möjlighet att utveckla avancerade produkter för simulering av medicinska ingrepp - en nyckelroll i att förbättra vården och utbilda sjukvårdspersonal världen över.
OM TJÄNSTEN
Företaget är en världsledande aktör inom medicinsk simulering, med lösningar som används av sjukhus och medicinteknikföretag globalt. Genom innovativa produkter hjälper de vårdpersonal att utveckla sina färdigheter och förbättra behandlingsresultat. Huvudkontoret är beläget i Göteborg, men verksamheten är internationell med kontor i flera länder.
I denna roll får du arbeta med både konstruktion och produktion av komponenter som används i företagets simulatorer. Fokus ligger på att designa och förbättra handtag och andra mekaniska detaljer, säkerställa korrekt sensorintegration samt ta fram prototyper och lågvolymproduktion. Du kommer att vara en del av ett teknikdrivet team där ditt arbete gör skillnad.
Du erbjuds
Hos detta bolag får du möjligheten att arbeta i en innovativ och global miljö där du utvecklar avancerade medicintekniska produkter. Du blir en del av ett team med hög teknisk kompetens och får arbeta nära både ingenjörer och produktspecialister. Dessutom erbjuds du:
• En varierad roll där du kombinerar konstruktion och produktion.
• Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom medicinsk simulering.
• En internationell arbetsplats med spännande samarbeten och karriärmöjligheter.
• En dedikerad konsultchef som fungerar som din karriärpartner och stöttar din professionella utveckling.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
• Designa och anpassa mekaniska komponenter med CAD, främst i SolidWorks
• Utföra fräsning och svarvning för att skapa prototyper och små serier
• Delta i montering och produktion, inklusive grundläggande lödning och sensorintegration
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd YH- eller högskoleutbildning inom mekanik, CAD eller maskinteknik (alternativt examen juni 2025)
• Är bekväm med praktiskt arbete i verkstad, särskilt med fräs och svarv
• Är obehindrad i svenska och engelska, då detta språk används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av prototyptillverkning
• Grundläggande kunskaper i lödning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
