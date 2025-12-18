Konstruktör Med Passion För Industriteknik Sökes Till Alten I Skellefteå!
2025-12-18
Inför jul- och nyårsperioden förbereder vi oss för flera spännande uppdrag som startar under 2026. Vi söker därför en konstruktör / mechanical designer som vill vara med och utveckla tekniska lösningar inom industriell teknik och processindustri tillsammans med oss på ALTEN i Skellefteå.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Ingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
God vana av att arbeta i
SOLIDWORKS
Minst 2 års relevant erfarenhet inom mekanisk konstruktion
Goda kunskaper i svenska och engelska
DET ÄR ETT PLUS OM DU HAR:
Erfarenhet av
MICROSTATION
Erfarenhet inom
PIPING/RÖRKONSTRUKTION
Erfarenhet från process-, gruv- eller tung industri
I rollen som konstruktör kommer du att ingå i ett team av mekanikkonstruktörer och arbeta med kundspecifika projekt. Arbetet innebär konstruktion och framtagning av ritningar för teknisk utrustning inom gruv- och smältverksindustrin.
DINA ANSVARSOMRÅDEN OCH UTMANINGAR:
Arbeta med konstruktionsarbete och ritningar i
SOLIDWORKS
Bidra till utveckling och anpassning av tekniska lösningar
Samarbeta nära andra ingenjörer i projektteam
Arbeta med teknisk dokumentation kopplad till projekten
OBSERVERA ATT REKRYTERINGSPROCESSEN KAN TA NÅGOT LÄNGRE TID UNDER JULLEDIGHETERNA. URVAL OCH INTERVJUER SKER LÖPANDE MED START EFTER NYÅR.
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap. ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklas hos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år. Hos oss är du ansluten till kollektivavtal och erbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
