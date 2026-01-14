Konstruktör med intresse för maskinutveckling till Trepak i Malmö
2026-01-14
Från idé till färdig maskin - vill du vara med?
Är du en praktisk maskiningenjör, konstruktör eller kanske CAD-Ingenjör och vill arbeta med maskinutveckling i ett expansivt bolag med etablerade kunder i hela världen? Då är det här rollen för dig! Hos oss får du chansen att växa, lära och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i ett företag som står inför en spännande framtid.
Nu söker vi en Konstruktör med intresse för maskinutveckling!
Vad gör Trepak?
Trepak är det lilla bolaget med stora ambitioner och internationella kunder. Vi utvecklar, bygger, installerar och underhåller fyllningsmaskiner för flytande produkter och kapsyleringsmaskiner för alla typer av förpackningar. Vårt hem är i Malmö och vi har idag 40 års erfarenhet av branschen, Våra lösningar finns hos kunder världen över - från mindre aktörer till globala företag som Tetra Pak.
Vi är inne i en expansiv fas! Med nya ägare sedan några år har vi redan dubblat omsättningen och går in i 2026 med ett starkt 2025 bakom oss, högt engagemang och stora ambitioner.
Läs mer om oss här
Vad gör en Konstruktör hos oss?
Som konstruktör blir du en del av vårt kreativa konstruktionsteam med sex kollegor. Här får du inte bara rita - du får se dina idéer ta form i verkstaden och bli en del av maskiner som gör skillnad.
Du kommer att:
Arbeta med CAD-konstruktion (vi använder Autodesk Inventor)
Göra beräkningar och simuleringar
Testa koncept och bygga prototyper
Skapa 3D-printade detaljer
Du driver egna utvecklingsprojekt - allt från komponenter till hela maskiner - och stöttar produktionen när det behövs anpassningar eller förbättringar. Kort sagt: du får vara med från idé till färdig lösning.
Vem är du?
Vi tror att du är den nyfikna teknikentusiasten som gillar att tänka utanför boxen. Du har minst något års erfarenhet som CAD-ingenjör, konstruktör eller liknande och:
Är trygg i CAD (3D)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har erfarenhet av att utveckla produkter i rostfritt stål och aluminium
Som person är du driven, prestigelös och ser möjligheter där andra ser hinder. Du gillar att samarbeta och har ett genuint intresse för teknik och problemlösning.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du en bred roll i ett företag som satsar och där alla har en viktig del i helheten. Du får frihet under ansvar, engagerade kollegor och chansen att vara med på en spännande resa framåt.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, bra förmåner och - inte minst - ett gäng härliga kollegor som delar ditt teknikintresse.
Välkommen med din ansökan!
Du är varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret.
I den här rekryteringen gör vi ett löpande urval
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg - lisa.alsterberg@roirekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställning hos - Trepak
Omfattning - Heltid och tills vidare
Start - Enlig överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
