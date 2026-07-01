Konstruktör inom trycksatta produkter och rör
Saltängens Mekaniska Verkstad Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2026-07-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saltängens Mekaniska Verkstad Aktiebolag i Norrköping
Saltängen grundades år 1950 och anlitas idag av Sveriges ledande industri- och byggföretag. Vår unika arbetsmetod från inspektion till revision innebär att vi tar ett helhetsansvar för den föreslagna och levererade lösningen. Struktur, kapacitet och kompetens gör oss till en komplett projektpartner.
1 plats(er).
Konstruktör Trycksatta produkter och rör – inriktning Panna
Vill du bli en del av ett prestigelöst gäng där engagemang, utveckling och samarbete står i fokus? Nu söker vi en Konstruktör till vårt affärsområde Trycksatta produkter & Industrirör, med huvudsaklig inriktning mot panna.
Vi söker dig som har erfarenhet av konstruktion inom industri, energi eller processverksamhet och som vill vara med och ta fram tekniska lösningar för pannor, trycksatta system och röranläggningar i en verksamhet med hög kompetens och stark laganda.
Om jobbet
Som Konstruktör inom vårt affärsområde Trycksatta produkter och Rör har du en viktig roll i vår verksamhet och ansvarar för att ta fram tekniska lösningar och konstruktionsunderlag i projekt från tidigt skede till färdig leverans. Du arbetar nära projektledare, montageledning, produktion och kund, och bidrar med teknisk kompetens genom hela projektets genomförande.
I rollen ingår att ta fram ritningar, modeller, beräkningar och teknisk dokumentation för pannor, trycksatta anordningar och rörsystem. Du deltar i tekniska genomgångar, stöttar i val av lösningar och säkerställer att konstruktioner uppfyller krav enligt avtal, standarder, myndighetskrav och interna rutiner. Arbetet omfattar både nykonstruktion, ombyggnation och anpassning av befintliga anläggningar.
Du samarbetar med såväl interna som externa parter och har ett nära fokus på kvalitet, säkerhet och funktion. I tjänsten ingår även att medverka i offertarbete, tekniska utredningar, materialval samt granskning av underlag och leverantörsdokumentation. En viktig del av rollen är också att bidra till erfarenhetsåterföring, förbättringsarbete och utveckling av våra arbetssätt inom konstruktion.
Vi söker
Vi söker dig som har teknisk utbildning och relevant erfarenhet av konstruktionsarbete inom panna, trycksatta anordningar och industrirör. Du har god förståelse för tillverkningsmetoder, materialfrågor och tekniska regelverk såsom PED, AFS och andra relevanta normer för trycksatta system. Erfarenhet av CAD-konstruktion och teknisk dokumentation är en förutsättning för rollen.
Du arbetar strukturerat, noggrant och lösningsorienterat, med förmåga att omsätta tekniska krav till praktiska och hållbara lösningar. Du trivs med att samarbeta med olika funktioner och har en kommunikativ förmåga som gör att du kan bidra både i tekniska diskussioner och i dialog med kunder och kollegor.
Rollen kräver goda IT-kunskaper, främst inom Microsoft Office/365 och relevanta konstruktionsverktyg, samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Erfarenhet av AutoCAD och affärssystemet Pyramid är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen. För att trivas och lyckas hos oss är det viktigt att du har ett starkt driv, är lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga och delar Saltängens värderingar: Engagemang, Öppenhet och Noggrannhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en ansvarsfull och varierad roll i en teknisk verksamhet där du får möjlighet att påverka både lösningarna i projekten och utvecklingen av vårt arbetssätt. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens och ett nära samarbete inom hela verksamheten.
Rollen ger dig goda möjligheter att utvecklas professionellt, fördjupa din tekniska kompetens inom panna och trycksatta system samt bidra till långsiktiga kundrelationer och hållbara projektlösningar.
Omfattning och placering
Heltid. Utgår från Norrköping men resor i tjänsten ingår.
Krav: B-körkort
Urval och intervju kommer att ske under augusti månad.
Vi kan komma att tillämpa provanställning samt utföra bakgrundskontroll och drogtest.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Om du är intresserad av att bli en del av vår tillväxtresa, skicka din ansökan redan nu.
Vi ser fram emot din ansökan!
Saltängen – Sveriges mest engagerade industripartner
Vi har valt att sköta denna rekrytering internt och undanber oss därför kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonssäljare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saltängens Mekaniska Verkstad Aktiebolag
(org.nr 556239-9484)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saltängens Mekaniska Verkstad Kontakt
HR-ansvarig
Lovisa Höglund lovisa.hoglund@saltangen.se Jobbnummer
9987132