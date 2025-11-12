Konstruktör inom rörkonstruktion och betong sökes!
2025-11-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och möjliggöra vattenflöden för framtidens samhälle? Hos vår kund blir du en nyckelperson i att utveckla hållbara VA-lösningar, där kunskap, kvalitet och gemenskap genomsyrar allt arbete. Här får du arbeta nära både projektering och produktion i en platt och prestigelös organisation.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett svenskt företag specialiserat på att utveckla och tillverka pumpstationer för dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Deras produkter spelar en central roll i vatten- och avloppsinfrastrukturen (VA-branschen) genom att säkerställa effektiv transport av vatten till hushåll och industrier, samt leda spillvatten till reningsverk. Företaget är en ledande aktör inom VA-branschen och en del av en större koncern. De utvecklar och tillverkar hållbara pumpstationer och tryckstegringsstationer för den nordiska marknaden. Genom teknik, erfarenhet och engagemang levererar de driftsäkra och effektiva VA-lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Som konstruktör hos vår kund blir du en nyckelperson i hela processen - från projektering, dimensionering och konstruktion till prefabricering och montering av rörsystem. Du arbetar både med standardiserade lösningar och kundanpassade konstruktioner för pumpstationer i betong. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, produktion och montage. Du bidrar med teknisk expertis, rådgivning och lösningsförmåga i alla projektfaser. Här får du möjlighet att utvecklas kontinuerligt - både tekniskt och personligt - i en organisation som värdesätter nyfikenhet och lärande.
Som konsult kommer du utgår från vår kunds kontor i Västerås och arbetar tätt tillsammans med produktionen, vilket ger dig en unik inblick i hur deras produkter tillverkas och används i verkligheten. Eftersom vår kund finns på flera orter förekommer vissa resor runt om i landet.
Du erbjuds
• Vara en del av en kultur grundad i följande värderingar: Gemenskap, Kunskap och Kvalitet
• Vara en del av en platt och prestigelös organisation där beslutsvägarna är korta och engagemanget stort.
• Kompetensutveckling och kontinuerligt lärande
• En arbetsplats där vi stöttar, lär av och värdesätter varandra
• Möjligheten att påverka och utveckla framtidens VA-lösningar
Utöver det spännande uppdraget får du:
• En dedikerad Konsultchef från Academic Work som stöttar dig under hela ditt uppdrag.
• Tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och vår förmånsportal.
Dina arbetsuppgifter
• Konstruera rörsystem och betonghus för VA-pumpstationer.
• Ta fram effektiva och driftsäkra lösningar.
• Framställa gransknings-, bygg- och relationshandlingar.
• Säkerställa att ritningar, komponenter och montering följer krav och branschstandarder.
• Hålla dig uppdaterad kring branschutveckling, material och teknik.
• Stötta kollegor i projekt, produktion och försäljning med teknisk rådgivning.
VI SÖKER DIG SOM
• Ingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet inom bygg, väg & vatten, VA-teknik eller liknande.
• God erfarenhet av Autodesk Inventor eller liknande system.
• Goda kunskaper i Office-paketet.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har
• Praktisk erfarenhet av betongtillverkning eller VA-montage.
• Erfarenhet av att dimensionera rörsystem och/eller betonghus.
• Erfarenhet av att utföra flödesberäkningar.
• Stort tekniskt intresse.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Optimistisk
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
