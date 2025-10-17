Konstpedagog med samordningsansvar till Avesta Art
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Avesta Art är ett regionalt samtidskonstuppdrag i Dalarna och en del av verksamheten i Verket - en industrihistorisk museal miljö som drivs och förvaltas av Kultur Avesta. Uppdraget innebär att främja tillgången till professionell bild- och formverksamhet i länet genom en årlig samtidskonstutställning, konstresidens, nätverkande, publika program och pedagogisk verksamhet.
Nu söker vi dig som vill vidareutveckla det pedagogiska utbudet för Avesta Art i Verket - en unik arena där samtidskonst möter teknik, matematik och naturvetenskap, och där kreativt lärande står i centrum.
Rollen är samordnande och innebär ett övergripande ansvar för att koordinera och utveckla den pedagogiska verksamheten i Verket. Ditt huvudfokus är samtidskonst, och du arbetar tvärdisciplinärt och konstnärligt förankrat i nära samarbete med kollegor inom pedagogik, utställningsproduktion och publik verksamhet. Tillsammans skapar ni ett mångsidigt utbud för skolor, fritidsverksamhet och för Verkets besökare.
Det regionala samtidskonstuppdraget är centralt och innebär också att det pedagogiska utbudet ska utvecklas med ett länsperspektiv. Det innebär på sikt en utveckling av digitala lärresurser men också möten med skolor och pedagoger i länet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Planera och genomföra konstpedagogiska aktiviteter, workshops och program - både i Verket och ute på skolor i kommunen och länet.
• Utveckla och producera pedagogiskt material för skolor, guider och publika program.
• Koordinera, ta fram rutiner och ansvara för pedagogiska lokaler och utrymmen.
• Driva egna projekt och utveckla nya förmedlingskoncept i samarbete med kollegor.
• Vara kontaktperson gentemot skolor, grupper och samarbetspartners.
• Bidra till att pedagogiken genomsyrar utställningar och programverksamhet.
• Arbeta långsiktigt med relationsbyggande gentemot skolor och andra målgrupper.
• Delta i utvecklingen av Avesta Arts regionala uppdrag inom bild och form, nätverka med kollegor i länet.
Arbetet sker i en unik historisk industrimiljö som erbjuder spännande pedagogiska möjligheter, men också kräver ansvarstagande, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom konstpedagogik, bildlärare eller likvärdig utbildning
• Flerårig erfarenhet av att självständigt bedriva och utveckla konstpedagogiskt arbete
• God digital kompetens och vana att producera pedagogiskt material i digitala kanaler
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, samt goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Meriterande är:
• Erfarenhet av museiarbete
• Projektledarerfarenhet
• Vana att arbeta med digitala kanaler och innehållsproduktion
Du är trygg, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du ser helheter, är kvalitetsmedveten och kreativ - med förmåga att omsätta idéer i praktiken.
