Konstpedagog med samordnaransvar till Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Vill du vara med och forma framtiden för den pedagogiska verksamheten på Göteborgs konstmuseum? Med en unik samling av konst från 1400-talet till nutid och genom innovativa utställningar och program arbetar vi för att göra konsten tillgänglig, angelägen och relevant för en bred publik.
Nu söker vi en konstpedagog med samordnaransvar som vill ta ett tydligt helhetsansvar för att leda, strukturera och utveckla museets pedagogiska verksamhet - både strategiskt och operativt. Här verkar du i en dynamisk miljö där historia möter samtid och där pedagogiken är en central del av museets uppdrag.
I rollen har du en sammanhållande och drivande funktion inom det pedagogiska uppdraget. Du planerar, prioriterar och samordnar det pedagogiska uppdraget i sin helhet, inklusive den skapande verksamheten i Studion, och säkerställer kvalitet, kontinuitet och utveckling över tid. Du strukturerar arbetet i nära relation till utställningar och program, fördelar och följer upp insatser samt initierar och driver utvecklingsarbete inom pedagogiken.
Uppdraget omfattar såväl publikt arbete som administrativa och koordinerande uppgifter. Du samverkar nära kollegor inom museet och fungerar som en länk mellan olika funktioner i verksamheten. Genom tydlighet, struktur och helhetsperspektiv bidrar du till gemensamma arbetssätt och en hållbar verksamhet.
Den pedagogiska verksamheten riktar sig till alla målgrupper, med särskilt fokus på barn och unga, och präglas av ett inkluderande och tillgängligt förhållningssätt. Du ingår i arbetsgrupper och nätverk, både internt och externt, och samverkar med aktörer såsom skola, universitet, civilsamhälle samt konst- och kulturliv i olika sammanhang.
Tillsammans med kollegor bidrar du till ett gott arbetsklimat och till att verksamheten når uppsatta mål och utvecklas vidare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kandidatexamen inom konst- och bildvetenskap eller annan konsthistorisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att leda och handleda grupper samt arbetserfarenhet av visningsverksamhet, gärna inom musei- eller galleriverksamhet. Du har god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta mångsidigt i digitala kontorsmiljöer, samt en hög förmåga att snabbt sätta dig in i nya program och arbetssätt vid behov. Det är meriterande om du har erfarenhet av konstnärliga tekniker och praktiskt arbete i verkstad.
För att lyckas i rollen är du tydlig i din kommunikation, får gehör för dina tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Genom övertygande argument tillför du entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du har god pedagogisk förmåga och förstår hur individer tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Vidare arbetar du väl tillsammans med andra genom att lyssna, visa intresse och respekt, och du bidrar till att det gemensamma uppdraget genomförs på bästa sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt, ser till att arbetsuppgifter slutförs i tid och följer upp resultatet. Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetet och i problemlösning, är nyfiken och uppmuntrar till dialog och omsätter din kreativitet i praktiken.Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till vecka 11-12. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
