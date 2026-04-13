Konstpedagog 60% till Lerums Kulturskola
2026-04-13
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Kulturskolan har ett viktigt uppdrag att erbjuda barn och unga i åldern 6-20 år möjlighet att utforska och utveckla sina konstnärliga uttryck. Verksamheten består av cirka 30 medarbetare och erbjuder undervisning inom musik, bild och skapande, film, drama och dans.
Hos oss möts elever med olika bakgrunder och erfarenheter i en kreativ och inkluderande miljö där deras egna idéer och uttryck tas tillvara. Genom undervisningen bidrar vi till att stärka barns och ungas både konstnärliga och sociala utveckling.
Arbetet präglas av samverkan mellan olika konstformer och som medarbetare arbetar du både självständigt inom ditt ämnesområde och tillsammans med kollegor i gemensamma projekt och aktiviteter, exempelvis vid lovverksamhet.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, samarbete och utveckling är en naturlig del av verksamheten.
Arbetsuppgifter
Som konstpedagog undervisar du grupper av barn och ungdomar i deras konstnärliga utveckling inom bild och skapande.
I rollen ingår att:
* Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån barn och ungas olika perspektiv, förutsättningar och erfarenheter
* Skapa en trygg, kreativ och inspirerande lärandemiljö
* Följa och stötta elever i deras individuella skapandeprocess och utveckling av eget konstnärskap
* Introducera eleverna till såväl klassiska tekniker som samtida konst
* Arbeta med olika material, inklusive återbruk
Vidare:
* Genomföra och handleda gemensamma elevutställningar någon gång per läsår, inklusive urval och hängning
* Hantera administrativa uppgifter såsom elevintag, materialinköp och inventering
* Delta i samarbeten över ämnesgränserKvalifikationer
Utbildning och erfarenhet (krav)
* Konstnärlig högskoleutbildning, bildlärarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Pedagogisk erfarenhet av arbete med barn och unga
Ämneskompetens
* God kompetens inom klassiska konstnärliga material såsom lera, teckning och måleri
* Bred kunskap inom bild och form samt olika konstnärliga uttrycksformer
* Kännedom om konsthistoria och samtida konstpraktiker
Meriterande
* Genomförd utbildning inom Kulturskoleklivet
* Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
* Yrkesverksam erfarenhet som konstnär
* B-körkort
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan organisera undervisning, projekt och administrativa uppgifter på ett effektivt sätt.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor i olika sammanhang, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt inom ditt ämnesområde. I mötet med elever är du lyhörd och relationsskapande, och du har en pedagogisk förmåga att anpassa din kommunikation utifrån individ och grupp.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och elevers olika behov. Du ser möjligheter i förändring och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Som ledare i klassrummet har du förmåga att inspirera, engagera och skapa delaktighet. Du bygger en trygg lärandemiljö där eleverna känner sig motiverade att utforska och utveckla sitt eget skapande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Tjänsten innebär viss undervisning utanför centralorten
Undervisningen sker eftermiddag/kväll och viss helgtjänstgöring kan förekomma.
Du arbetar självständigt inom ditt ämnesområde men ingår i ett större kollegialt sammanhang
Under rekryteringsprocessen kan du bli ombedd att utföra arbetsprov.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317261". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kulturskolechef
Matilda Skön matilda.skon@lerum.se 070-533 59 92 Jobbnummer
9849438