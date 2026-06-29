Konstlärare till vikariat på Kulturskolan i Eslövs kommun
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2026-06-29
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er).
Vill du arbeta med barn och unga som vill utveckla sitt bildskapande? Vi söker nu en konstlärare till Kulturskolan i Eslöv för ett vikariat där du får kombinera undervisning med kreativa samarbeten och utställningar.
Kulturskolan ger elever möjlighet att utveckla sin kreativitet och uttrycksförmåga samt ta en aktiv del i ett skapande kulturliv i Eslövs kommun. Här erbjuds undervisning i musik, dans, teater och drama, konst, cirkus och film.
Ditt uppdrag
Som konstlärare arbetar du i kulturskolans frivilliga verksamhet och undervisar elever från nybörjare till mer avancerad nivå. Du planerar och genomför undervisning, samarbetar med kollegor och bidrar till att utveckla verksamheten.
I rollen ingår att
undervisa elever mellan 7 och 19 år i konst
vara kontaktperson mot elever och vårdnadshavare
delta i och bidra till kulturskolans gemensamma arrangemang
arbeta för att stärka samverkan mellan eleverna och det omgivande samhället
planera och genomföra utställningar i offentliga miljöer
samverka i projekt med andra konstformer som film och orkester
hantera administrativa uppgifter kopplade till undervisningen
Din erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och unga inom konst eller bild.
Vi ser att du har
utbildning inom konstpedagogik
dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete i skola, konstinstitution eller liknande
kunskap inom bild, konsthistoria eller motsvarande
vana av att arbeta med digitala bildprogram och appar
Är det här du?
Du gillar att jobba med barn och unga och får dem att våga testa, utvecklas och hitta sitt eget uttryck. Du är trygg i att leda grupper och kan anpassa din undervisning efter olika nivåer.
Du tycker också det är roligt att tänka nytt och hitta sätt att utveckla verksamheten, särskilt i samarbeten med andra ämnen eller aktörer.
Du är
trygg i att undervisa både mindre och större grupper
initiativrik och gillar att testa nya idéer
bra på att skapa kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor
någon som tar ansvar och driver ditt arbete framåt
Vi erbjuder
Du blir en del av Kulturskolan i Eslöv där elever får möjlighet att utveckla sin kreativitet inom flera konstformer. Här arbetar du i en verksamhet med fokus på skapande, samarbete och utveckling.
Vi erbjuder
ett vikariat i en kreativ och utvecklingsinriktad verksamhet
möjlighet att arbeta ämnesövergripande med andra konstformer
en arbetsplats med engagerade kollegor
möjlighet att planera och genomföra egna projekt och utställningarPubliceringsdatum2026-06-29Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 6, 7, 12 och 13 augusti, och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Lön mellan 34 000 till 39 000 beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Löneintervall: 34 000 - 39 000
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-13 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334254 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Södergatan 31 (visa karta
)
241 30 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Kulturskolan Kontakt
Enhetschef
Anja Nilsson anja.nilsson@eslov.se Jobbnummer
9983911