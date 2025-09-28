Konsthallstekniker med särskilt ansvar för lokal och säkerhetsfrågor
2025-09-28
Ref: 20252175 Publiceringsdatum2025-09-28Dina arbetsuppgifter
I din roll ingår du i Malmö konsthalls teknikerteam men har ett särskilt ansvar för säkerhetsfrågor och konsthallens lokaler. Du arbetar både strategiskt och operativt - från att ta fram planer till att, tillsammans med teknikerkollegor eller externa leverantörer, genomföra och följa upp dem. Arbetet planeras i nära dialog med enhetschef och team.
Du har ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet i konsthallen, inklusive lås- och larmsystem, brandskydd och det löpande underhållet av samtliga lokaler. Under året är du även delaktig i produktionen av utställningar, vilket kan innebära tunga lyft och stundtals fysiskt krävande arbetsmoment.
Ditt ansvarsområde omfattar bland annat:
Brandsäkerhet
• Samordna det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
• Stötta och utbilda medarbetare för att höja medvetenheten och beredskapen inom brandskydd
Larm- och passersystem
• Vara huvudansvarig för brand-, larm- och passersystem
Säkerhetssamordning
• Hantera generella säkerhetsfrågor och följa upp säkerhetsincidenter
• Utbilda och stötta medarbetare i säkerhetsrutiner för att öka beredskap och trygghet
• Underhålla och uppdatera konsthallens krisledningsplan
Lokalförvaltning och underhåll
• Planera, genomföra och följa upp underhållsplaner
• Skapa, underhålla och utveckla rutiner och processer för underhållsarbete
• Vara kontaktperson gentemot hyresvärd och andra externa leverantörer
Som en del av teknikergruppen är du också delaktig i att planera och bygga utställningar. Du arbetar strukturerat och organiserat, har god samarbetsförmåga och ett intresse för att utveckla både teamet och arbetsmetoder. Du sätter stort värde på att hålla informationsmöten och bidra till medarbetares kunskap och engagemang - för att tillsammans bygga en trygg, säker och välfungerande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av säkerhetsarbete, såsom inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) eller byggprojektledning,
Du behöver ha B-körkort och giltigt liftkort. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare arbetat som tekniker inom konst-, museum- eller utställningsverksamhet. Det är även meriterande om du är certifierad inom riggning och ställningsbyggnad, har utbildning inom scenografi, digitalteknik eller ljuddesign, samt om du har arbetat i ritprogram som SketchUp eller liknande.
Som person är du kommunikativ, ansvarstagande och prestigelös. Du har lätt för att bygga relationer och trivs i samarbete med andra. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har ett starkt engagemang för att utveckla rutiner och bidra till en trygg, hållbar arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor. Vi ser att du är en hantverkskunnig problemlösare med god materialkännedom och ett öga för detaljer.
Om arbetsplatsen
Malmö konsthall är en av Sveriges mest framstående konstinstitutioner. Det välkända arkitektritade huset från 1975 har en markant profil och en unik, väldokumenterad utställningshistoria som bidragit till att placera Malmö konsthall bland de mest etablerade konstinstitutionerna i norra Europa. På konsthallen arrangeras varje år en rad utställningar och konstprojekt med tillhörande programverksamhet. Fokus sätts på det bästa inom svensk, nordisk och internationell samtidskonst.
Genom att presentera de mest aktuella konstnärliga uttrycken har Malmö Konsthall alltid ambitionen att erbjuda intressant samtidskonst till nya och gamla besökare. Malmö Konsthall är en del av Kulturförvaltning i Malmö stad, vilket innebär att vi är i konstant dialog med såväl övriga förvaltningar som internationella samarbetspartners.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad 6 månader
Omfattning: 75%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Januari 2026
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
