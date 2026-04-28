Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg söker tränare på heltid eller de
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Beskrivning av verksamheten
Konståkningskluibben Trollhättan-Vänersborg är en förening med verksamhet i både Trollhättan och Vänersborg. Vi bedriver verksamhet från skridskoskola upp till tävlingsåkare i system 3. Vi har också ett samarbete med anpassad skola i Trollhättan för att fler ska kunna känna isen under fötterna.
Vi har ca 150 åkare från skridskoskola, konståkningsskola, tävlingsgrupper och vuxengrupp.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med vår deltidsanställda tränare samt våra övriga timanställda tränare.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är:
• Leda träning på och utanför is
• Planera träning
• Följa med på tävlingar och eventuella test
• Administrativa uppgifter som hör till tränarrollen
• Bidra till en positiv stämning i föreningen tillsammans med åkare, föräldrar, styrelse
Tjänsten är en anställning på hel- eller deltid enligt överenskommelse men i huvudsak under perioden 260901 - 260331 med möjlighet till viss förlängning under vårterminen beroende på hur våra istider ser ut.Utbildning och erfarenhet
Du är en ambitiös person som brinner för konståkning och gillar att arbeta med barn och ungdomar. Du har erfarenhet som tränare på olika nivåer.
Du är samarbetsinriktad och van att arbeta tillsammans med andra tränare i ett team. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tjänsten är en anställning på hel- eller deltid enligt överenskommelse men i huvudsak under perioden 260901 - 260331 med möjlighet till viss förlängning under vårterminen beroende på hur våra istider ser ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: kktv@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Vänersborg, Konståkningsklubben
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Kontakt
viceordförande
Sussane Spjuth kktv@live.se 076-8725522 Jobbnummer
