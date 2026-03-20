Konst och kulturvetare som reseproducent

Mejt Resor AB / Evenemangsjobb / Täby
2026-03-20


Mejt Resor AB är ett svenskt reseföretag specialiserat på gruppresor inom kulturområdet. Vi arrangerar resor i Europa med särskilt fokus på Sverige, Norden och Baltikum i nära samarbete med våra uppdragsgivare och ciceroner. Företaget grundades 2015 av Ola Olsson med bakgrund i svensk museivärld och internationellt kulturutbyte.
Arbetsuppgifter
Som reseproducent på Mejt Resor arbetar du med planeringen och genomförandet av våra kulturresor. Arbetet omfattar hela processen från idé till genomförd resa. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Planering av kulturresor med våra samarbetspartners
Göra research och skriva program
Budgetering och prissättning
Bokningar av transporter, hotell, guider och besök
Löpande kundkontakt
Administration i bokningsplattformen Travelize
Uppdatering av hemsida, sociala medier samt produktion av nyhetsbrev
Medverkan som reseledare på vissa resor

Vem vi söker
Vi söker nu ytterligare en reseproducent med bakgrund inom kulturområdet. Den person vi tänker oss har examen inom konstvetenskap, litteraturvetenskap eller liknande kulturämne med några års arbetslivserfarenhet inom området. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen bör du vara självständig och initiativtagande, strukturerad och noggrann, ha mycket hög social kompetens, van vid att ta ansvar och lösa problem, uttrycka dig mycket väl i tal och skrift.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Personligt brev med cv på e-post.
E-post: info@mejtresor.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reseproducent".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mejt Resor AB (org.nr 559015-3838)
Åkerbyvägen 176 (visa karta)
187 37  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Ola Olsson
ola@mejtresor.se
0704220174

Jobbnummer
