Konkurrensverket söker biträdande enhetschef till konkurrenstillsynen
Konkurrensverket / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-11-13
Vill du jobba med frågor som berör alla medborgare? Är du intresserad av ledarskap och konkurrensfrågor? Vill du vara med och utveckla en av Konkurrensverkets tillsynsenheter? Då är Konkurrensverket någonting för dig.
Just nu söker vi en biträdande enhetschef till enheten för konkurrenstillsyn 4.
Om enheten
Enheten för konkurrenstillsyn 4 är en av Konkurrensverkets fyra tillsynsenheter och arbetar med tillsyn enligt konkurrensreglerna. I dag består enheten av 15 engagerade medarbetare som alla är jurister eller nationalekonomer. Tillsammans arbetar de i projekt och driver utredningar framåt. Chefen för enheten har det strategiska ansvaret för frågor om missbruk av dominerande ställning, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) och lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Du stöttar enhetschefen i arbetet med att säkerställa att enheten effektivt bidrar till en bred och rättssäker tillsynsverksamhet och i att arbetsleda och utveckla enhetens medarbetare. Du bistår också i utvecklandet av enhetens arbetssätt och rutiner. Du har ett ansvar för enheten och ett delegerat personalansvar när enhetschefen inte är i tjänst. Du deltar aktivt i enhetens arbete med kunskapsförvaltning.
Du är projektägare och ansvarar för utformningen av tillsynsutredningar och att de bedrivs på ett effektivt sätt och i enlighet med Konkurrensverkets uppdrag. Du är ett stöd för projektledare och projektgrupper. Du fattar beslut under handläggningen i de ärenden du ansvarar för och förankrar vägval och beslut med andra involverade enheter. Du tillser löpande kvalitetssäkring och säkerställer hög kvalitet i bevisinsamling och bevisvärdering.
Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschefen på EKT4 och samverka med andra chefer inom konkurrenstillsynen.Kvalifikationer
- Akademisk examen inom nationalekonomi eller juridik.
- Mycket goda kunskaper i konkurrensrätt och/eller konkurrensekonomi.
- Flerårig erfarenhet av konkurrensrättsligt eller konkurrensekonomiskt analysarbete.
- En mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du genuint intresserad av och bra på att leda, lyfta och motivera andra. Vi ser också att du är social, kreativ och initiativtagande och gärna kommer med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har en god samarbetsförmåga vilket gör att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du drivs av en vilja att förbättra och får saker att hända. Vidare är du en person med hög integritet som vågar fatta beslut och stå för dessa.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av projektledning eller liknande arbetsledande funktion
- erfarenhet av att arbeta på tillsynsmyndighet
En utvecklande arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag
Konkurrensverket är en kunskapsintensiv och spännande arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Skanstull i Stockholm. Hos oss får du flexibla arbetstider och du har möjlighet att teckna en överenskommelse om distansarbete två dagar i veckan. Vi erbjuder även en förmånlig tjänstepension enligt Pensionsavtalet PA 16 och generösa semestervillkor, 28-35 dagar per år beroende på ålder. Vi erbjuder också ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan.Så ansöker du
Låter det här som en tjänst som passar dig? Då är du välkommen med din ansökan senast 2025-12-04. Bifoga ditt CV samt ett ansökningsbrev där du förklarar hur du matchar dig mot utannonserad tjänst. Bifoga även examensbevis. Arbetsprov och/eller tester kan förekomma under rekryteringsprocessen. Du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem Varbi.
Information och kontakt
Läs mer om Konkurrensverket och vad vi har att erbjuda på vår webbplats www.konkurrensverket.se.
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid. Konkurrensverket tillämpar individuell lönesättning samt i normalfallet 6 månaders provanställning. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till David Nordström, enhetschef på EKT4 eller till Anna Bornäs, HR-partner, fackliga företrädare är Patrik Lundström (Saco) och Åsa Lövström (ST) samtliga nås på tfn 08-700 16 00.
Inför rekryteringsarbetet har Konkurrensverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A 61/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konkurrensverket
