Konfigurationsledare till vår kund i Östersund
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-04-24
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östersund
, Ånge
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en teknisk och kvalitetskritisk miljö där du samtidigt bidrar till utvecklingen av avancerade mobila sjukvårdssystem? Vi söker en strukturerad konfigurationsledare som vill vara med och göra skillnad på riktigt. Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
I rollen som konfigurationsledare blir du en central del av projektkontoret och en viktig spelare i projektteamet. Du arbetar nära utveckling, inköp och kvalitet för att säkerställa korrekt, strukturerad och spårbar produkt- och systeminformation genom hela livscykeln. Uppdraget genomförs i en tekniskt avancerad och kvalitetskritisk miljö där struktur, spårbarhet och korrekt informationshantering är avgörande.
Du erbjuds:
Att bli en del av ett högkvalificerad team som präglas av öppenhet och en vilja att hjälpas åt
En möjlighet att bidra till utvecklingen av avancerade sjukhussystem som gör verklig skillnad
En varierad och utvecklande vardagDina arbetsuppgifter
Som konfigurationsledare kommer du bland annat att:
Etablera, förvalta och vidareutveckla processer för konfigurationsstyrning
Säkerställa korrekt hantering av produktstrukturer och konfigurationsobjekt
Hantera och följa upp ändringar i produkter och system på ett kontrollerat sätt
Säkerställa spårbarhet mellan krav, konstruktion och leverans
Tillhandahålla aktuell konfigurationsstatus som underlag för beslut och leveranser
Stödja projekt och linjeverksamhet i frågor relaterade till konfigurationsstyrning
Säkerställa efterlevnad av interna riktlinjer samt tillämpliga standarder och regelverk
Vi söker dig som
Har erfarenhet av konfigurationsledning i teknisk eller industriell miljö
Har erfarenhet av ändringshantering och strukturerad hantering av produktdata
Har god förståelse för produktstrukturer och systemuppbyggnad
Har erfarenhet av arbete i affärs- eller produktdatasystem
Har förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt i komplexa miljöer
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av IFS eller liknande ERP-system
Erfarenhet från medicinteknik eller annan reglerad verksamhet
Kunskap om relevanta standarder och kvalitetskrav
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella projektorganisationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Stresstolerant
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HQLO0R".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Jobbnummer
9874746