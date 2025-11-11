Konferensvärd/värdinna till stort företag i Liljeholmen
2025-11-11
Om tjänsten Middlepoint söker nu en serviceminded och energisk konferensvärd/värdinna till en av våra kunder - ett anrikt bank- och finansbolag i Liljeholmen. Detta innebär att du kommer vara anställd som Service Manager hos oss på Middlepoint och arbeta ute hos vår kund. På detta uppdrag får du chansen att jobba i ett grymt serviceteam om fem personer i en professionell och affärsmässig miljö. Alla i teamet har sina ansvarsområden, men hjälps självklart åt och jobbar tillsammans för att leverera förstklassig service.
I denna roll jobbar du proaktivt och varierat med bland annat:
Agera mood-manager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
Ta emot och hantera beställningar av luncher, frukostar och blombuketter med mera
Duka upp och förbereda inför möten
Telefon och mail
Redovisning av inköp
Rondering i huset och bland annat fylla på kaffestationer, koppar samt tömma diskmaskiner
Stötta övriga serviceteamet vid behov
Vem är du? Vi tror att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt, lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett prestigelöst och positivt sätt. Vi ser gärna att du är en energisk person som trivs bra med att jobba i team.
Krav för tjänsten:
Du har jobbat med service tidigare
Erfarenhet av Office-paketet
Du talar flytande svenska och engelska
Avslutad gymnasieexamen
Anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning Sysselsättningsgrad: 100% heltid Start: Januari 2026 Arbetstider: 08:00-16:30 (måndagar 07:00-15:30)
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
