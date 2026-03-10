Konferensvärd till modern konferensanläggning i centrala Stockholm
Carotte Staff AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-03-10
Vår kund
Vasakronan är ett av Sveriges största och mest framgångsrika fastighetsbolag med ett förstklassigt utbud av kontors- och butiksfastigheter i absolut bästa läge i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Som en del av denna vision erbjuder Vasakronan även Arena - ett coworking-koncept i världsklass med det lilla extra.
Mitt i centrala Stockholm, i de ikoniska Hötorgsskraporna, ligger Sergelkonferensen som en inspirerande och innovativ mötesplats för affärsmöten, kreativa workshops och events i alla storlekar. Här möts modern mötesmiljö, flexibilitet och personlig service för att skapa minnesvärda upplevelser. Oavsett om det gäller en intern workshop, ett strategimöte eller ett större event står service, kvalitet och upplevelse alltid i fokus.
Läs mer om Sergelkonferensen här: Sergelkonferensen - Vasakronan
Om rollen
Som konferensvärd är du den som sätter tonen för hela besöksupplevelsen. Det är du som gör skillnaden mellan en lokal med bord och stolar och ett möte som gästerna minns. Du arbetar nära Site Manager på plats och ansvarar tillsammans för att den dagliga driften av konferensverksamheten fungerar smidigt. Genom ditt bemötande, din närvaro och din personlighet skapar du ett professionellt, varmt och personligt möte med alla besökare.
I rollen ingår bland annat:
Säkerhetsställa ett varmt, professionellt och personligt bemötande av gäster och medlemmar
Bemanna receptionen och arbeta operativt i driften
Helhetsansvar för kunder och besökare - innan, under och efter deras vistelse
Hantering av enkel servering (fika, dryck, enklare förtäring)
Support under möten - tekniskt och praktiskt
Vara lösningsorienterad, serviceinriktad och leverera kvalitet i alla lägen
Det här är en roll där du får ta ansvar, vara närvarande med gästen och bidra till minnesvärda möten.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en relationsbyggare och som trivs i mötet med människor. Du är flexibel, lugn under press och har ett öga för detaljer. Som person är du professionell, positiv och tycker om att göra det där lilla extra som gör stor skillnad för gästen.
Vi tror att du har erfarenhet från liknande roller inom hotell, reception, konferens, coworking eller annan serviceverksamhet. Du är van vid merförsäljning och ser möjligheter i mötet med kunden. Du är strukturerad, kommunikativ och har god administrativ förmåga, men framför allt ett genuint intresse för människor och för att skapa upplevelser som överträffar förväntningar.
Vi söker dig som
Är självgående, noggrann och har en genuin känsla för service
Trivs i en roll där tempot kan variera efter gästen och dagens behov
Har blick för detaljer och ser vad som behöver göras innan någon ber om det
Är lösningsorienterad och ansvarstagande, med förmåga att fatta beslut och behålla struktur även när tempot är högt
Är van att koordinera flera uppgifter samtidigt och hantera många detaljer parallellt
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Tidigare erfarenhet inom konferensverksamhet (meriterande)
Har god teknisk förståelse, särskilt kring konferensteknik, digitala bokningssystem och Office-programmen (meriterande)
OM TJÄNSTEN
Omfattning: Heltid med start omgående.
Arbetstider: Måndag-fredag, ordinarie arbetstid är förlagd mellan kl. 07.30-17.30.
Anställning: Du blir anställd av Carotte Staff och uthyrd till Vasakronan på Sergelkonferensen.
OM CAROTTE
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare på hanna@carotte.se
. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
