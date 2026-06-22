Konferensvärd/Konferensvärdinna till företag vid Stureplan
Blendow Group AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-22
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Blendow Group har en egen konferensvåning som heter Humlegården Konferens bestående av fem olika konferensrum. Här genomför vi över 400 utbildningar, konferenser och event varje år. Vi lägger stor vikt vid det personliga bemötandet och att alltid leverera hög service.
Vi letar nu efter två konferensvärdar / konferensvärdinnor som kan jobba 2-3 dagar i veckan. Jobbtiden är mellan 07.30 - 16.30 på vardagar. Schemat läggs cirka 1-2 månader i förväg. Jobbstart är i slutet på augusti 2026.
Vi söker dig som är en glad och positiv person som på ett professionellt sätt kan ta hand om våra gäster där du snabbt och kreativt hittar lösningar på spontana problem som kan uppstå.
Som konferensvärd / konferensvärdinna har du stort eget mandat att leverera fantastisk service och du har ett driv, energi och förmåga att ta ansvar för ditt jobb.
Under dagen ansvarar du för att förbereda och iordningställa våra lokaler, välkomna deltagare och gäster samt säkerställa att de får en professionell och trivsam upplevelse. Du samarbetar med leverantörer, förbereder frukost och fikapauser samt hanterar administrativa uppgifter kopplade till receptionen. Rollen innebär också att du löpande löser de frågor och situationer som uppstår under dagen och bidrar till att verksamheten flyter smidigt och effektivt.
Arbetet är självständigt men du är en del av Produktionsteamet. Att känna sig bekväm med att samarbeta med andra och vid behov våga delegera, är därför viktigt för att du ska trivas i rollen som konferensvärd / värdinna hos oss. Allt för att leverera den bästa upplevelsen till våra kunder.
De som jobbar hos oss idag kommer från många olika bakgrunder och alla tycker om att möta människor och ge service, så vi letar efter dig som passar in i detta gäng. Det finns också möjlighet att gå vidare i företaget internt med andra arbetsuppgifter.
Intervjuer eller anställning sker löpande, dvs kan ske innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konferensvärd / värdinna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blendow Group AB
(org.nr 556744-7858)
Humlegårdsgatan 14 (visa karta
)
114 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Blendow Group AB Jobbnummer
9973648