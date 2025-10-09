Konferensvärd/-värdinna till företag i centrala Stockholm
Vill du vara en del av en dynamisk arbetsmiljö där service och bemötande står i centrum? Drivs du av att skapa en minnesvärd upplevelse för både besökare och kollegor? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad konferensvärd/-värdinna för en roll på heltid hos vår kund i centrala Stockholm!Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som konferensvärd/-värdinna hos vår kund spelar du en viktig roll i gästupplevelsen och agerar företagets ansikte utåt! Bland annat innefattar ditt arbete att:
• Ansvara för företagets konferensrum och kök, inklusive förberedelser och underhåll
• Ta emot och välkomna gäster samt se till att de får en professionell och trevlig upplevelse
• Servering av dryck och förtäring till anställda och besökare vid behov
• Vara behjälplig med teknik och utrustning i konferensrummen
• Säkerställa att alla lokaler alltid håller hög standard och är redo för användning
• Vara företagets ansikte utåt och bidra till en trevlig atmosfär Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av service inom kontor, konferens, eller hotell/restaurang
• Tidigare erfarenhet av administration eller koordinering
• Utmärkt kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Teknisk förståelse och förmåga att hantera enklare IT-utrustning är meriterande
Som person ser vi att du är flexibel, noggrann och van att hantera flera uppgifter samtidigt. Vi söker även dig som brinner för service och att hjälpa människor med stort som smått. Vidare har du en förmåga att se vad som behöver göras och ta egna initiativ samt besitter god samarbetsförmåga. Övrig information
Start: Omgående, vid överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Anställningsform: Konsultuppdrag, anställd av KFX och arbetar hos kund
Arbetstider: Måndag till fredag, kontorstider
Plats: Centrala Stockholm
Vi gör en bakgrundkontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Lisa Hägglund på lisa.hägglund@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Enligt överenskommelse
