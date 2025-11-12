Konditor sökes till Angel Cakes & Coffee i Sollentuna

Angel Cakes & Coffee AB / Bagarjobb / Sollentuna
2025-11-12


Vi söker en kreativ och noggrann konditor till vårt café Angel Cakes & Coffee i Sollentuna.
Du som älskar att skapa vackra och smakrika desserter kommer att trivas hos oss!

• Arbetsuppgifter:
Förbereda och baka öst- och centraleuropeiska tårtor och desserter (t.ex. Medovik, Napoleon, Kiev-tårta m.fl.).
Skapa och dekorera franska desserter såsom macarons, moussebakelser, bento cakes och cupcakes.
Ansvara för planering, ordning och hygien i konditoriet.
Samarbeta med övrig personal för att utveckla vårt sortiment.

• Vi söker dig som:
Har erfarenhet av konditori eller liknande arbete.
Har god kunskap om klassiska recept från Östeuropa och Frankrike.
Är noggrann, kreativ och kan arbeta både självständigt och i team.
Talar svenska eller engelska (det är ett plus om du även talar ukrainska, ryska eller rumänska).

• Vi erbjuder:
En trivsam och familjär arbetsmiljö.
Möjlighet att påverka och skapa nya produkter.
Deltids- eller heltidsanställning med lön enligt överenskommelse.

Plats: Angel Cakes & Coffee, Attundagränd 3, Sollentuna
Ansökan: Skicka CV och bilder på dina bakverk till personal@angel-cakes.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: personal@angel-cakes.se

Arbetsgivare
Angel Cakes & Coffee AB (org.nr 559516-3246)
Attundagränd 3 (visa karta)
191 61  SOLLENTUNA

Kontakt
Yurii Zmereha
personal@angel-cakes.se

Jobbnummer
9602242

