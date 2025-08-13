Konditor med expertis inom tårtor och kakor!
Baklawa Palace AB / Bagarjobb / Jönköping
2025-08-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Baklawa Palace AB i Jönköping
Baklawa Palace söker en konditor med expertis inom tårtor och kakor!
Vi på Baklawa Palace är stolta över att erbjuda våra kunder högkvalitativa bakverk med smak och elegans i varje tugga. Nu söker vi en erfaren konditor som brinner för sitt hantverk och vill bli en del av vårt passionerade team.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av att baka och dekorera tårtor och kakor
• Är skicklig inom klassiska bakverk som petit four, eclair, moussetårtor och andra konditoridelikatesser
• Har öga för estetik och detaljrik dekoration - varje beställning ska vara ett konstverk
• Är självständig, kreativ och noggrann
• Kan arbeta under tidspress och leverera enligt kundens önskemål
Innan anställning:
För att säkerställa rätt kompetens kommer du att genomföra ett praktiskt test där du får visa dina färdigheter i bakning och dekoration.
Plats: Baklawa Palace
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: Khamoamir@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baklawa Palace AB
(org.nr 559528-3184)
Rosenborgsgatan 26 (visa karta
)
561 31 HUSKVARNA Kontakt
VD
Amir Khamo Khamoamir@gmail.com 0733347111 Jobbnummer
9456091