Konditor med expertis inom tårtor och kakor!

Baklawa Palace AB / Bagarjobb / Jönköping
2025-08-13


Visa alla bagarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Baklawa Palace AB i Jönköping

Baklawa Palace söker en konditor med expertis inom tårtor och kakor!

Vi på Baklawa Palace är stolta över att erbjuda våra kunder högkvalitativa bakverk med smak och elegans i varje tugga. Nu söker vi en erfaren konditor som brinner för sitt hantverk och vill bli en del av vårt passionerade team.

Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av att baka och dekorera tårtor och kakor
• Är skicklig inom klassiska bakverk som petit four, eclair, moussetårtor och andra konditoridelikatesser
• Har öga för estetik och detaljrik dekoration - varje beställning ska vara ett konstverk
• Är självständig, kreativ och noggrann
• Kan arbeta under tidspress och leverera enligt kundens önskemål

Innan anställning:
För att säkerställa rätt kompetens kommer du att genomföra ett praktiskt test där du får visa dina färdigheter i bakning och dekoration.

Plats: Baklawa Palace

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Heltid eller enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: Khamoamir@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Baklawa Palace AB (org.nr 559528-3184)
Rosenborgsgatan 26 (visa karta)
561 31  HUSKVARNA

Kontakt
VD
Amir Khamo
Khamoamir@gmail.com
0733347111

Jobbnummer
9456091

Prenumerera på jobb från Baklawa Palace AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Baklawa Palace AB: