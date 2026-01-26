Konditor/ Cafébiträde sökes till Arjeplog för sommarsäsong
Simloc Hotell & Fastighets AB / Bagarjobb / Arjeplog Visa alla bagarjobb i Arjeplog
2026-01-26
Vi söker Konditor/ Cafebiträde till Lugnet Cafe och Restaurang för sommarsäsongen 2026.
Lugnet Cafe & Restaurang öppnade för första gången sommaren 2024. Och vi siktar nu mot vår tredje säsong.
Lokalen rymmer upp till 60 matgäster inomhus och ett antal utomhus på vår stora veranda vid vattnet. Lokalen är modernt inredd och är ljus och rymlig. Köket välutrustat.
Cafeet är öppet under dagtid med lättare rätter och bakverk på menyn.
Vi söker helst efter dig med erfarenhet av yrket sedan tidigare och kan arbeta självständigt, flexibelt, samt vara en del av att utveckla verksamhetens utbud och meny.
Vi söker dig som är självgående, ansvarsfull och initiativtagande. Du behöver vara kvalitetsmedveten och stresstålig.
Vi erbjuder personalboende i byggnaden under anställningstiden.
Är du intresserad av fiske, friluftsliv, fantastisk natur och miljö, så är Arjeplog rätta platsen för dig. Välkommen in med din ansökan!
Anställningsperioden varar mellan 1a juni och 15 augusti, eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: rut@simloc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simloc Hotell & Fastighets AB
(org.nr 556469-9824)
Storgatan 8 (visa karta
)
938 21 ARJEPLOG Kontakt
Hotellchef
Rut Georgsson rut@simloc.se Jobbnummer
9705396