Konditor / Bagare till Starby Spa, Hotell & Konferens
Starby Hotell AB / Bagarjobb / Vadstena Visa alla bagarjobb i Vadstena
2025-12-22
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starby Hotell AB i Vadstena
Konditor / Bagare till Starby Hotell & Konferens
• fokus på konditori & hantverksbageri
Brinner du för konditori, desserter och genuint hantverk och vill arbeta kreativt tillsammans med kockar i ett ambitiöst kök?
Nu söker Starby Hotell & Konferens en Konditor / Bagare som vill vara med och utveckla vårt dessert- och bagerierbjudande.
Om rollen
I denna roll ligger tyngdpunkten på konditori och desserter, i kombination med hantverksbageri. Du arbetar tätt tillsammans med våra kockar för att skapa en röd tråd mellan kök, bakverk och helhetsupplevelse.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Konditoribakverk och fikabröd
Konferensfika och kakbufféer
Hantverksbröd till frukost och lunch
Produktutveckling i samarbete med våra kockar
Planering av sortiment utifrån säsong, råvaror och gästupplevelse
Vi söker dig som:
Är utbildad konditor och/eller bagare, eller har gedigen yrkeserfarenhet
Har ett tydligt fokus på konditori, dessert och hantverk
Tycker om att arbeta kreativt och i nära samarbete med kockar
Är strukturerad, självgående och kvalitetsmedveten
Vill vara med och utveckla ett starkt kulinariskt helhetserbjudande
Om Starby Hotell & Konferens
Starby är ett personligt hotell med restaurang, konferens och spa i Vadstena, Östergötland.
Vår ambition är tydlig: att bli en av de bästa hotelldestinationerna i Östergötland.
Det kulinariska erbjudandet är en central del av resan - där dessert, konditori och hantverksbageri spelar en allt viktigare roll. Här får du möjlighet att sätta din signatur och skapa något som verkligen märks.
Vi erbjuder:
Minst 50 % tjänst, med möjlighet till utökning
En flexibel roll anpassad efter din kompetens och profil
Kreativt samarbete med kök och restaurang
Möjlighet att påverka sortiment, uttryck och utveckling
En arbetsplats med höga ambitioner och familjär stämning
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: jobb@starbyhotell.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Starby Hotell AB
(org.nr 556493-7463)
Ödeshögsvägen (visa karta
)
592 21 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Starby Hotell AB Jobbnummer
9661697