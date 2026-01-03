Konditor/Bagare sökes till Klosterkaféet i Varnhem

SandoKost Café AB / Bagarjobb / Skara
2026-01-03


Publiceringsdatum
2026-01-03

Om företaget
Klosterkaféet är beläget i Varnhem, i anslutning till den historiska Varnhems klosterkyrka. Vi strävar efter att erbjuda våra gäster en unik upplevelse med fokus på högkvalitativa bakverk och en inbjudande miljö. Vår ambition är att bli en självklar mötesplats för både lokalbefolkning och besökare.
Vi söker en engagerad konditor/bagare till vårt Klosterkafé i Varnhem, beläget i den natursköna miljön intill Varnhems klosterkyrka. Kaféet planerar att öppna i början av april, och vi behöver en medarbetare som kan bidra med sin expertis inom bakverk .

Dina arbetsuppgifter
Tillverkning av högkvalitativa bakverk .Säkerställa att hygien- och kvalitetsstandarder upprätthålls.
Kreativ utveckling av nya produkter.
Samarbete med övrig personal för att skapa en trivsam atmosfär för våra gäster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: infoklosterkafe@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SandoKost Café AB (org.nr 559151-6942)
Varnhem's (visa karta)
532 73  VARNHEM

Arbetsplats
Kloster café

Kontakt
Walid Sandoby
sandoby@hotmail.com
0709-791990

Jobbnummer
9668271

