Koncernredovisningsekonom för hyrköp till IT-Bolag i Malmö
Är du en erfaren ekonom med intresse för koncernredovisning och vill bidra till utvecklingen i en dynamisk och framåtblickande organisation? Nu söker SJR en Koncernredovisningsekonom till vår kund, ett ledande IT-Bolag i Malmö, där du blir en nyckelperson i arbetet med att driva och utveckla redovisningsprocesserna.
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos SJR, med start i början av november och inledningsvis på 6 månader,, därefter är tanken att man erbjuds en direktanställning hos vår kund. Arbetet sker på plats på kundens kontor i Hyllie med viss flexibilitet för hemarbete.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Som Koncernredovisningsekonom ansvarar du för upprättande av koncernredovisning enligt K3 för både legal och operationell konsolidering. Du bidrar aktivt till utveckling och harmonisering av redovisningsprinciper, rutiner och processer samt fungerar som stöd till dotterbolagen i redovisnings- och rapporteringsfrågor. Rollen innefattar även deltagande i månads- och årsbokslut, analyser, avstämningar och ansvar för moderbolagets redovisning.
Ansvarsområden
• Konsolidering och koncernredovisning på månads-, kvartals- och årsbasis
• IFRS-rapportering, med särskilt fokus på leasing
• Superanvändarskap i Cognos/Planning Analytics/TM1
• Upprättande av årsredovisningar samt granskning av dotterbolag
• Framtagande och underhåll av redovisningsmanualer, styrdokument och intern kontroll
• Deltagande i revision, uppföljning och hållbarhetsrapportering
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande, samt några års erfarenhet av koncernredovisning. Du har gärna erfarenhet från större bolag i internationell miljö och/eller revisionsbyrå. Du är en van användare av Excel och har god förståelse för konsoliderings- och rapporteringsverktyg. Erfarenhet av förändringsarbete inom ekonomiområdet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och självständig, men trivs samtidigt i en social och samarbetsinriktad miljö. Du är analytisk, noggrann och har lätt för att se helheten. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.
Vad erbjuder vi
Här får du arbeta i en inkluderande och utvecklingsorienterad miljö med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Vi erbjuder flexibla arbetsformer och chansen att växa i rollen samtidigt som du bidrar till koncernens fortsatta framgång och tillväxtresa.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Niklas Pålsson. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-23.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
