Koncernekonom till Edukatus Alliance i Umeå
2026-03-06
Edukatus Alliance finns där lärande händer - från de första stegen i förskolan till framtidsdrömmar på yrkeshögskola. Med verksamhet från Kiruna till Malmö är vi ett av Sveriges största utbildningsföretag. Varje dag arbetar vi med stort engagemang för att skapa trygga miljöer där både elever och medarbetare växer.
Hos oss står lärande i centrum - alltid grundat i omtanke, kvalitet och utveckling. Här blir du en viktig del av ett sammanhang som gör verklig skillnad för tusentals barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige
Är du en erfaren redovisningsekonom som söker nya utmaningar? Vill du arbeta i ett företag där all redovisning sker inhouse och där du blir en del av ett engagerat team av ekonomer? Då kan tjänsten som koncernekonom på Edukatus vara något för dig! Vi tror inte att du som söker rollen som koncernekonom går igång på förvaltning, upprätthållande av gamla rutiner eller problemfokus. Vi tror snarare att du går igång på motsatsen: nya arbetssätt, förbättrade rutiner och en god sammanhållning i en grupp där vi prestigelöst hjälper varandra.
Om tjänsten: Som koncernekonom på Edukatus är du processansvarig för redovisningen. Ni är två koncernekonomer som tillsammans arbetsleder redovisningsekonomer och redovisningsassistenter. Ni rapporterar direkt till Ekonomidirektören och har en stor frihetsgrad. Men att bokslut levereras i tid och med god kvalitet ligger inom ert gemensamma ansvarsområde.
Vem är du? Du som söker tjänsten behöver vara mycket trygg i dina redovisningskunskaper. Du vet hur det är att verka i en komplex och transaktionstung redovisningsmiljö där du står för kunnandet och är den som svarar på frågor. Vi kommer att värdesätta din ansvarsfullhet, prestigelöshet och din lyhördhet. Att du är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta tar vi för givet och som ekonom inser du självklart värdet av att vara noggrann och strukturerad i ditt arbete. Att vara ensamvarg, "Jag AB" eller ensamspelare är inte en framgångsfaktor i den här rollen. Du behöver vara en person som ser nyttan i att tänka helhet, laget och vad vi tillsammans ska uträtta.
Arbetsuppgifter: Redovisningsavdelningen hanterar hela Edukatuskoncernens redovisning, bestående av 15 bolag. Redovisning består idag av 8 medarbetare med placering i centrala Umeå där vi delar ett härligt, modernt kontor med andra medarbetare från huvudkontoret.
Arbetet som koncernredovisningsekonom kommer bland annat att bestå av löpande bokföring, avstämningsarbeten, bokslut och årsredovisningar samt att bidra till att utveckla avdelningens processer. I rollen ingår även arbete med koncernkonsolidering, kassaflödesanalyser samt att vara rådgivare i koncernfrågor.
Kvalifikationer: Vi hoppas du förstår av beskrivningen ovan vad vi söker. Det är vad du kan bringa med dig som person vi söker, men såklart tror vi att du har flera års erfarenhet av koncernredovisningsarbete. Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom ekonomi och som har minst 5 års erfarenhet av självständigt arbete med redovisning.
Vi erbjuder: Vad får du som är unikt? Att vara del av en ekonomigrupp där vi jobbar med att tillsammans hantera koncernens bolag. Där du kommer vara viktig. Och göra skillnad. Det kräver att du vågar. Att du vill. Och att du vill vara del av teamet. Tillsammans utvecklas du och Edukatus.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig en plats i en härlig arbetsmiljö, i en verksamhet som gör skillnad, och i en verksamhet som vill framåt och utvecklas med dig. Edukatus erbjuder årligen sina medarbetare en utvecklingspeng som möjlighet för personlig utveckling och individuellt välbefinnande.
Vi tror att resultat skapas av människor. Vi är fast beslutna att göra Edukatus till ett bra ställe att växa både som person och professionellt. Vårt mål är att skapa värde i allt vi gör - för både våra elever och för varandra.
Ansökan: Sista dag att ansöka är 2026-03-29, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Ange löneanspråk i din ansökan. Tjänsten är planerad att starta den 17 augusti 2026.
För information: För mer information om företaget eller tjänsten är du välkommen att kontakta Ekonomidirektör Anders Marklund, 070-3501662
Vill du veta mer om Edukatus och vår verksamhet? Kontakta oss gärna eller gå in www.edukatus.se
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
