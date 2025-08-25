Kompletterande St-tandläkare ortodonti, Skövde
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Skövde
2025-08-25
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Kompletterande ST-tjänst i ortodonti, SkövdePubliceringsdatum2025-08-25Beskrivning
Specialisttandvården finns representerad inom hela Västra Götalandsregionen vid i huvudsak fem specialisthus och vi erbjuder specialisttandvård inom samtliga specialiteter och sjukhustandvård.
Dessutom bedriver Folktandvården en omfattande ST-utbildning. I samarbete med Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska akademin satsar vi på framtidens tandvård genom att bedriva patientnära forskning.
Utbildningen kommer att genomföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:77) för tandläkares specialiseringstjänstgöring för specialisttandläkare med kompetens från tredje land. Utbildningens omfattning är minst 1 år på heltid.
Den kliniska delen av den kompletterande specialiseringstjänstgöringen för svensk specialistexamen kommer att vara förlagd till Specialistkliniken för ortodonti i Skövde och den teoretiska delen till Specialistkliniken för ortodonti i Göteborg.Kvalifikationer
• Svensk tandläkarlegitimation
• Bevis på specialistbehörighet inom ortodonti från land utanför EU/EES
• Dokumenterad klinisk tjänstgöring som motsvarar minst två års allmän tandläkarpraktik, inkluderande både barn- och vuxentandvård.
• Språkkunskaper i engelska på nivå C1
Erfarenhet av forskning är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som för oss innebär att du har ett strukturerat arbetssätt, god samarbets- och kommunikationsförmåga samt är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du har ett målinriktat intresse för specialiteten och en klinisk mognad och kapacitet. Meriter bedöms enligt gällande riktlinjer.Övrig information
Bifoga mallen för meritförteckning när du gör din ansökan. Du hittar den på vår hemsida där du också hittar mer information om ansökningsförfarandet och meritering till ST-tjänst. Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
