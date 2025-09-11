Kompetent & professionell massör till Napractiva - Stockholms naprapat!
Napractiva Rehab AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Napractiva Rehab AB i Stockholm
VEM VI ÄR
Vi är Napractiva - ledande, topprecenserad naprapatklinik i Stockholm & Storstockholm som tillhandahåller bl a topprankad: naprapati, massage, idrottsmassage, akupunktur, terapeutisk stretching, samt friskvård för personal i hela Stockholm & Storstockholm. Napractiva hjälper många människor slippa smärta och obehag genom att unikt effektivt och synergistiskt kombinera ovannämnda tjänster.
VI UTVIDGAR NU VÅRT TEAM - VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Vi utvidgar nu vårt team och söker en högst proffsig och kompetent massör.
Du kommer arbeta med, samt ansvara för:
Bokningar.
Behandlingar.
Faktureringar.
Betalningar.
Kundkommunikation.
Utvärdering och uppföljning.
Dokumentation och rapportering.
VAD VI ERBJUDER
Här finns bland annat:
Ett stadigt inflöde av kunder tack vare nyskapande marknadsföring i framkant.
2 moderna lokaler på bästa platser i Stockholm & Sollentuna.
Unikt effektiva & värdefulla digitala resurser, samt kraftfull & avancerad infrastruktur som du ansluts till och kan börja dra nytta av direkt.
Möjlighet till kreativt samarbete med Julian Benitez - en av Sveriges bästa naprapater.
Möjlighet till framtida eventuellt utvidgat samarbete, samt franchisepartnerskap. Erbjuds endast om du visar dig vara 100% tillförlitlig.
LÄS MER PÅ VÅR WEBBPLATS
Vad du får betalt.
Konkret exempel på vad du tjänar.
Var du kan bokas.
När du kommer jobba.
Vem du är.
NÄSTA STEG FÖR DIG
Intresserad? Toppen!
Läs mer och ansök här:https://www.napractiva.se/kompetent-professionell-massor-till-napractiva-stockholms-naprapat/
Är du personen vi beskrivit där skrivs ett avtal mellan oss och du börjar arbeta hos Napractiva strax därefter - från och med det datum vi tillsammans kommer överens om, samt konkret fastställer. Tillträde är möjligt omgående om det passar dig, annars går det bra att börja närhelst det passar dig.
VARMT VÄLKOMMEN
Tack och vi önskar dig varmt välkommen till Team Napractiva!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Napractiva Rehab AB
(org.nr 559269-3104), https://www.napractiva.se/kompetent-professionell-massor-till-napractiva-stockholms-naprapat/
Sankt Eriksgatan 48D (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Napractiva - Stockholms naprapat Kontakt
Marknadschef
Dalibor Tesanovic coo@napractiva.com 0735001855 Jobbnummer
9505058