Kompetensförsörjningsledare, Socialförvaltningen, Borgholms kommun
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2026-06-26
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Brinner du för att inspirera människor och vill vara med och forma framtidens välfärd? Borgholms kommun söker en kompetensförsörjningsledare till socialförvaltningens bemanningsenhet, som med engagemang, kreativitet och mod kan locka fler till vård- och omsorgsyrkena. I rollen som kompetensförsörjningsledare ingår också personalansvar för medarbetarna inom bemanningsenheten.
Här får du använda din förmåga att få människor att lyssna, vilja och våga – samtidigt som du skapar nya vägar in i en av våra viktigaste samhällssektorer. Hos oss blir du en nyckelspelare i arbetet med att säkra framtidens omsorg i Borgholms kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I uppdraget som kompetensförsörjningsledare har du personal, verksamhets - och budgetansvar för bemanningsenheten där du tillsammans med medarbetarna utvecklar och driver bemanningsenheten framåt samt skapar insatser och kampanjer som gör att fler får upp ögonen för våra yrken.
En stor del av rollen innebär att vara en synlig och positiv röst för Borgholms kommun som arbetsgivare där du bygger relationer med flera externa parter, såsom skola, föreningsliv, mässor, event och andra arenor där framtidens medarbetare finns. Nära samarbete även med flera interna kontaktytor ex. förvaltningens chefer i alla nivåer, HR, controllers med flera.
Du samordnar kommunens sommarrekrytering och utbildar och coachar våra ambassadörer till att kunna inspirera flera att bli en del av framtidens omsorg.
Det ingår också i ditt uppdrag att utveckla och modernisera förvaltningens onboardingprocess. Du är underställd och rapporterar direkt till socialchef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och har arbetat inom kommunikation, HR, rekrytering, att utbilda andra eller annan erfarenhet som arbetsgivaren ser som likvärdig.
Du trivs som bäst i en roll där du kombinerar strategi med praktiskt genomförande och du har en naturlig förmåga att inspirera, engagera och skapa förtroende. Du gillar att möta människor, nätverka och hålla presentationer och stimuleras och engageras lite extra av uppdrag där du får tänka nytt och testa nya sätt att nå målgrupper.
Vidare är du modig, kreativ och lösningsfokuserad och har god förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av en chefs- och/eller samordnande roll eller arbetsledning med eller utan personalansvar.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
Box 52 (visa karta
)
387 21 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Ordf. Vision
Thérese Franck Therese.Franck@borgholm.se 0485-88 291 Jobbnummer
9980034