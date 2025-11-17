Kompetenscentrum Kungälv söker rektor till framtidens vuxenutbildningen
Kungälvs kommun / Pedagogchefsjobb / Kungälv Visa alla pedagogchefsjobb i Kungälv
2025-11-17
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun i Kungälv
, Munkedal
eller i hela Sverige
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-11-17Beskrivning
Vuxenutbildningen Kungälv
Nu söker vi en rektor till Vuxenutbildningen som vill leda, utveckla och inspirera på vår fortsatta resa mot ett livslångt lärande för alla.
De ledord som vi arbetar efter är mod, respekt och medskapande.
Vuxenutbildningen är en del av Kompetenscentrum Kungälv som består av enheterna Stöd och Försörjning, Arbetsmarknad, Integration och Studievägledning. Den gemensamma nämnaren för Verksamhetsområde Kompetenscentrum är arbete och studier. Vi söker nu en Rektor till Vuxenutbildningen som vill vara med och skapa utbildningslösningar för framtidens arbetsmarknad. Dina arbetsuppgifter
Som rektor för Vuxenutbildningen har du ett helhetsansvar för verksamheten, med fokus på kvalitet, utveckling och samverkan. Du leder en engagerad personalgrupp och arbetar i nära samverkan med arbetslivet och andra utbildningsaktörer för att säkerställa att våra utbildningar möter framtidens behov.
Du har ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö, och du driver arbetet med att utveckla flexibla och individanpassade utbildningsformer inom kommunal vuxenutbildning, SFI och yrkesutbildning. En viktig del i uppdraget är att jobba intäktsskapande och vi ser positivt på om du har erfarenhet från den typ av arbete inom kommunal eller privat verksamhet.
Ditt uppdrag innebär att:
- Leda och utveckla Vuxenutbildningens verksamhet utifrån kommunens mål och uppdrag.
- Ansvara för kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsplanering.
- Driva pedagogisk utveckling i samarbete med medarbetare och utbildningsanordnare.
- Bygga relationer med arbetsliv, andra skolformer och externa samarbetspartners.
- Bidra till helhet och samverkan inom Utbildningsförvaltningen.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en trygg, tydlig och närvarande ledare med stort engagemang för vuxnas lärande och utbildningens roll i samhället. Du trivs i en utvecklingsinriktad miljö där du får kombinera strategiskt tänkande med praktiskt ledarskap.
Du har:
- Rektorsutbildning eller annan relevant högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av ledarskap inom vuxenutbildning, gymnasieskola eller annan pedagogisk verksamhet.
- Kunskap om vuxnas lärande, arbetsmarknadsutbildningar och samverkan med externa aktörer.
- Förmåga att skapa delaktighet, tillit och engagemang bland medarbetare.
Vi ser det som en merit om du också har erfarenhet av att arbete med näringslivet och dess kompetensförsörjningsbehov, digitaliseringsprocesser och utvecklingsfrågor inom utbildning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad - varje dag. Vi erbjuder en modern arbetsplats med engagerade kollegor, ett nära ledarskap och stort utrymme för påverkan och utveckling.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mod, omtanke och handlingskraft. Tillsammans skapar vi framtidens utbildning.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/584". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Kontakt
Henrik Johannessen, Tf verksamhetschef 0303-238366 Jobbnummer
9608036